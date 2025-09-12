’TeatroMasiniMusica,. Albanese giocherà in casa

’TeatroMasiniMusica’ avrà un protagonista faentino quale artista di punta di uno dei concerti di cui si compone la rassegna a cura di Emilia-Romagna Festival, teatro Masini e scuola di musica Sarti. Sarà infatti il faentino Giuseppe Albanese, pianista di caratura internazionale, a portare in scena, il 13 dicembre alle 21, al teatro Masini, ‘Sogno e tempesta: l’universo romantico di Chopin’, dedicato al più celebre dei compositori polacchi. Il concerto è il terzo del cartellone: il 25 novembre, alle 21, sarà la volta, alla Chiesa dei Cappuccini, del ‘Dialogo armonico’ a cura dell’ensemble d’archi della scuola Sarti, che si cimenterà su musiche di Vivaldi, Bach e Sammartini.

La rassegna, che celebra a Faenza il primo quarto di secolo di vita dell’Emilia-Romagna Festival, si aprirà il 28 ottobre, alle 21, al teatro Masini, con un evento in equilibrio fra musica e cinema: uno spettacolo per immagini e musica jazz che omaggia il regista François Truffaut – icona della Nouvelle Vague consolidatosi poi nei decenni successivi grazie a capolavori quali ‘La mia droga si chiama Julie’, ‘L’ultimo metrò’ o ‘L’uomo che amava le donne’ – e che vedrà in scena Javier Girotto a sax e clarinetto, Aurora Barbatelli all’arpa e Vince Abbracciante alla fisarmonica. La kermesse proseguirà poi con i pomeriggi musicali al Museo internazionale delle Ceramiche: quattro appuntamenti nelle domeniche fra gennaio e marzo, che vedranno il via il 18 gennaio alle 15.30 con il violoncello del giovane prodigio Benedict Kloeckner, per poi proseguire il 1° febbraio con il piano di Fiorenzo Pascalucci e i suoi ‘Giochi di luce della Ville Lumiere’, con musiche di Ravel, Debussy e Gershwin ispirate al clima della Belle époque ma anche della Grande guerra e del consolidarsi degli Stati Uniti come potenza economica e culturale. Trionfano gli archi invece con ‘Il terzo suono’, il 22 febbraio: in scena Gianpiero Zanocco al violino, Francesca Bonomo alla viola e Milan Vrsajkov al violoncello. Ultimo appuntamento al Mic il 15 marzo con le ’Variazioni Goldberg’ di Bach, eseguite dal clavicembalo di Roberto Loreggian. La rassegna TeatroMasiniMusica si concluderà il 26 marzo, alle 21, sul palco del Masini, con un concerto di Raphael Gualazzi, accompagnato da Anders Ulrich ai bassi e da Gianluca Nanni alla batteria, in un viaggio fra la tradizione afroamericana e quella italiana.

Per gli studenti delle scuole faentine è confermata la promozione ‘Musica a un euro’; i biglietti per i concerti al Masini hanno invece un costo fra i 12 e i 20 euro; di 12 euro invece quelli al Museo delle ceramiche (prevista un’ampia gamma di riduzioni). L’abbonamento per l’intera stagione ha invece un costo fra i 77 e gli 87 euro (66 euro quello ridotto). È possibile prenotare un abbonamento fino al 3 ottobre.

Filippo Donati