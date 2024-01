Tecnici e politici per parlare dell’alluvione

Si intitola ’Post alluvione: le responsabilità e la situazione a oggi’ l’incontro pubblico che si terrà stasera a San Pietro in Vincoli, organizzato dall’associazione culturale locale il Circolino. Si parlerà, come si può intuire, del disastro avvenuto a maggio e delle conseguenze che si porta dietro tuttora per il territorio.

Per l’occasione saranno presenti due tecnici liberi professionisti a ricostruire l’accaduto, ovvero Massimo Stefanelli e Claudio Miccoli. Interverranno anche tre politici: la senatrice di Fratelli d’Italia Marta Farolfi, il consigliere regionale del gruppo Rete civica progetto Emilia-Romagna Marco Mastacchi e la consigliera comunale della Pigna Veronica Verlicchi.

L’incontro avverrà alle 20.30 nella sala della delegazione di San Pietro in Vincoli, in via Pistocchi 41, dietro alla Casa della salute.