"Tecno-Alarm, 35mila euro in bonus per i dipendenti e prezzi ‘bloccati’ per i clienti"

I 25 dipendenti della Tecno-Alarm di Faenza hanno trascorso un Natale più sereno e si apprestano a festeggiare l’arrivo del 2023 con ottimismo. La storica azienda faentina, che dal 1975 si occupa di sistemi di videosorveglianza, ha infatti deciso di riconoscere ai dipendenti la cifra complessiva di 35mila euro in bonus per il rimborso di beni e servizi, come le utenze di acqua, luce e gas. Stefano Lega, titolare di Tecno-Alarm, ha aderito subito all’iniziativa di welfare aziendale: "In questa fase, dove purtroppo assistiamo a continui rincari delle bollette, dei carburanti e dei beni di prima necessità – ha spiegato Lega – ho pensato di poter far qualcosa di concreto verso chi ha contribuito negli anni alla crescita dell’azienda. Ai miei collaboratori infatti, quest’anno, Tecno-Alarm ha consegnato complessivamente 35 mila euro in fringe-benefit, per ringraziarli della dedizione e dell’attaccamento al lavoro, nonché per il buon andamento aziendale". Lega è tuttavia andato oltre, applicando la stessa filosofia ai clienti con abbonamento attivo. Per loro il canone per il 2023 resterà invariato, mentre ai nuovi clienti il prezzo di installazione dei sistemi di allarme è stato ‘bloccato’ e verrà praticato quello del listino del 2022: "Con questa decisione – ha aggiunto Lega – ho cercato di andare incontro ai clienti più fedeli, ovvero gli oltre 2.000 che hanno sottoscritto un contratto di manutenzione programmata".