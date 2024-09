Tecnopolo, inaugurato l’incubatore InnovationLAB

È stato inaugurato ieri l’incubatore tecnologico Ravenna InnovationLAB. L’incubatore, gestito dal Comune in collaborazione con Cifla nell’ambito del Tecnopolo di Ravenna, si trova all’interno del Centro di Ricerca Ambiente, Energia e Mare di Marina di Ravenna. L’incubatore supporta lo sviluppo di imprese tecnologiche e innovative in vari settori: dalla circular e bio economy alla blue growth, dalla sostenibilità energetica e green energy alla sostenibilità ambientale e decarbonizzazione, per continuare con la chimica verde. All’inaugurazione erano presenti Annagiulia Randi, assessora allo Sviluppo economico del Comune di Ravenna, Sabrina Mascia (Fondazione Flaminia – Tecnopolo di Ravenna), Andrea Contin (2G Carbons) e Francesca Soavi (Bettery srl). Al programma di incubazione, della durata di 18 mesi, si può accedere tramite bando pubblico del Comune di Ravenna (un nuovo bando è previsto per ottobre-novembre 2024). Il percorso prevede l’erogazione di servizi personalizzati di supporto per lo sviluppo del business e accesso al mercato, curati da Cifla in collaborazione col Comune.