Tegola sul consorzio Appaltitalia. Perse l’appalto della nuova scuola. Resta nella lista nera Anticorruzione

Si chiama casellario Anac ed è la bestia nera di tutte quelle imprese che vogliano partecipare a gare per appalti pubblici. Le annotazioni che contiene, possono del resto essere indicative dell’affidabilità dell’operatore: e tanti saluti a tutta una serie di opportunità. Ne sa qualcosa il consorzio stabile Appaltitalia che, dopo essersi visto revocare dal Comune di Ravenna l’aggiudicazione dei lavori di costruzione del polo per l’infanzia 0-6 anni di Lido Adriano, di recente si è visto respingere dal Tar del Lazio la richiesta per venire cancellato dal fatidico casellario. I giudici capitolini, nella sentenza appena pubblicata, hanno inoltre condannato il consorzio a sborsare ad Anac (l’autorità nazionale anticorruzione) 1.500 euro di spese di lite (il Comune non si era costituito in giudizio). In sintesi, secondo le motivazioni a firma del giudice Dario Aragno, il consorzio “si era sottratto alla stipula del contratto” per realizzare la struttura rivierasca a causa del “presunto aumento del costo delle materie prime”. Ma ha menzionato “oscillazioni di prezzi dei materiali tra novembre 2020 e febbraio 2021”: cioè “diversi mesi prima che venisse pubblicata la gara”.

E si torna qui al 27 agosto 2021, data della comunicazione del nome del vincitore del bando, il consorzio appunto. Il quale però, prima della stipula del contratto, il 9 novembre presenta una domanda per la revisione dei prezzi offerti. In particolare – sostiene – è stata anche la pandemia da covid19 ad avere soffiato sull’instabilità dei mercati internazionali: acciaio, cemento e plastiche sono così schizzati alle stelle. Il 16 novembre palazzo Merlato risponde picche. E il 29 chiede al consorzio la documentazione per arrivare alla stipula del contratto. Ma a quelle condizioni, la realizzazione del polo scolastico è antieconomica, ribatte il 21 dicembre il consorzio per giustificare la sua intenzione di non firmare. Il dado è tratto: la questione arriva alle orecchie dell’Anac la quale il 3 agosto 2022 annota tutto sul proprio casellario ritenendo che la cosa possa essere di interesse per altre stazioni appaltanti. Il consorzio impugna e tutte le carte arrivano a Roma. A suo avviso, tra le altre cose, per questo appalto ci sarebbe dovuta essere “flessibilità del divieto di rinegoziazione dei prezzi a fronte di circostanze eccezionali e imprevedibili”. E ora ritrovarsi lì sopra significa “difficoltà nella partecipazione alle gare”. Anac il 22 settembre si costituisce in giudizio e precisa di avere dato atto della “pendenza del contezioso” legato ai prezzi; ma per il resto, tiene il punto: “L’annotazione ha natura di atto dovuto”, sostiene. Una conclusione, questa, condivisa ora anche dal Tar perché “il potere di annotazione dell’Anac, si determina sulla base di una valutazione di utilità e non di fondatezza”. Può cioè astenersi dall’inserimento di una notizia sul casellario, solo se “vistosamente abnorme, manifestamente infondata”. Non nel nostro caso dove peraltro – prosegue la sentenza - “l’istanza di revisione del prezzo è stata avanzata” in un momento in cui “l’offerta era ancora vincolante”.

E poi le oscillazioni prezzi menzionate dal consorzio, “si sarebbero verificate diversi mesi prima che venisse pubblicata la gara: per cui quando il consorzio ha deciso di partecipare alla procedura bandita dal Comune, era o avrebbe dovuto essere ben al corrente dei fenomeni inflazionistici addotti a supporto della invocata antieconomicità dell’offerta”. In definitiva per il Tar, “il rifiuto di stipulare il contratto” per Lido Adriano, potrebbe costituire “un illecito professionale grave” che come tale merita al momento un posto non ambito da nessuna impresa: il casellario Anac.

Andrea Colombari