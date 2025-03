Telecamera al varco di Marina. Ok alla corsia preferenziale. Multe per gli accessi irregolari

Confermata la corsia preferenziale a Marina di Ravenna nei festivi e prefestivi su viale delle Nazioni direzione nord e arriverà una telecamera a monitorare gli accessi con foto e sanzione da 83 euro per chi entra senza averne diritto. Ma la telecamera sarà attiva solo a partire dalle 9 fino ad un orario serale da definire, probabilmente (sarà fissato a breve) alle 20 tenendo conto del deflusso dai bagni. Il tutto a partire dal 15 giugno fino all’1 settembre, riservando il transito a Navetto, autobus del servizio di trasporto pubblico locale, taxi, ncc, mezzi di soccorso, ciclomotori e motocicli. Non cambieranno, rispetto all’anno scorso, le tariffe della sosta sulle righe blu attive venerdì, sabato e domenica.

"Durante i confronti avuti con le associazioni di categoria e il Consiglio territoriale – spiegano gli assessori al Turismo, Giacomo Costantini, e alla Mobilità, Gianandrea Baroncini – sono stati condivisi i risultati della scorsa estate, che hanno raggiunto gli obiettivi prefissati: velocizzare il percorso del Navetto, migliorare la fruizione in sicurezza di viale delle Nazioni, favorire l’utilizzo dei parcheggi scambiatori e aumentare la rotazione dei parcheggi, compresi quelli di via Lungomare, utili sia alla frequentazione della spiaggia che per la rete commerciale di Marina. Abbiamo quindi confermato anche per l’estate 2025 la corsia preferenziale, che grazie allo strumento di controllo elettronico potrà essere attivata in maniera più flessibile, migliorando ulteriormente la fruizione del lido". Confermato inoltre, in aggiunta al Navetto, che la linea 60 (Freccia blu che partirà a giugno collegando la stazione ferroviaria al lungomare e viceversa, con fermate in tutti i bagni e anche nel parcheggio scambiatore di via Trieste) sarà gratuita all’interno di Marina. Ribadita anche la pedonalizzazione dal 15 aprile al 15 settembre di viale delle Nazioni fino alle 4 del mattino.

Nettamente contrario a senso unico e pedonalizzazione così prolungata il presidente della pro loco di Marina di Ravenna Marino Moroni. "Sbagliare è umano ma perseverare è diabolico – attacca Moroni che ricorda come un referendum lanciato lo scorso anno e che ha raccolto 500 risposte abbia restituito "pareri negativi e pessimi tra l’80 e il 90% delle risposte –. È l’ennesimo colpo al turismo a Marina di Ravenna; lo volevano distruggere? Ci stanno riuscendo, un’opera iniziata dalle giunte Matteucci prima e De Pascale poi. Alla fine, e mi pare indicativo, gli unici a favore del provvedimento nel confronto che c’è stato sono stati la presidente del consiglio territoriale del mare, che è di Punta Marina, e il capogruppo della maggioranza del consiglio territoriale che è del Pd di Lido Adriano".

Giorgio Costa