Telecamera attiva: 1.803 transiti: "La maggior parte saranno multe"

Più di mille e ottocento accessi in un weekend, il primo di entrata in funzione della nuova telecamera posizionata all’ingresso di viale delle Nazioni a Marina di Ravenna, dalla rotonda della Colonia. L’occhio elettronico, attivo nei festivi e prefestivi dalle 9 alle 24 a partire dal 15 giugno, ha già immortalato 1.803 veicoli: 1.804 sabato 21 giugno e 719 domenica 22. Veicoli che si sono immessi nel viale del lungomare, nonostante il senso unico in uscita. "Sono transiti che devono essere vagliati – spiega il vicesindaco con delega alla Polizia locale, Eugenio Fusignani –, perché la telecamera ha ripreso anche i mezzi autorizzati. Comunque mi sento di anticipare che la maggioranza degli autisti dei mezzi saranno sanzionati".

E le multe, che arriveranno a destinazione dopo il vaglio degli uffici comunali, saranno benzina sul fuoco delle polemiche che in questi giorni si sono fatte sempre più accese. C’è chi si lamenta del costo della telecamera (55mila euro), chi dell’importo delle singole multe (83 euro) e chi, più in generale, della scelta del senso unico in uscita da Marina di Ravenna nei festivi e prefestivi, che per qualcuno spingerebbe i turisti a scegliere altre destinazioni.

"Quella del parco marittimo – dice Fusignani – è una scelta che è stata fatta dall’Amministrazione comunale, si tratta di un nuovo modello e un nuovo modo di fare turismo, apprezzato e apprezzabile. Le valutazioni sulla viabilità sono state fatte a ragion veduta, anche in forza di quello che è successo con il Jova Beach Party tre anni fa (quando fu istituito il senso unico in uscita, ndr)". In merito a possibili correttivi da apportare il vicesindaco afferma che "di scolpito sulla pietra non c’è niente, se c’è qualcosa da sistemare lo si fa. Ora però non vedo l’opportunità di gran correttivi. E comunque questa non è una decisione che può prendere un assessore da solo".

Per quanto riguarda, infine, le richieste di potenziamento del navetto mare dal parcheggio scambiatore a Marina di Ravenna e ritorno, Fusignani dice che "anche questa valutazione andrà fatta a fine stagione, in vista della prossima estate. E comunque, se c’è richiesta di avere più corse del navetto e con maggiore frequenza, vuol dire che molta gente viene ai lidi e quindi dire che il senso unico con telecamera porta i turisti a scegliere altre mete è una critica preventiva che penalizza i nostri lidi e che così viene smentita". Il vicesindaco chiude con una riflessione: "Io invece che della telecamera su viale delle Nazioni sono molto preoccupato per l’incidentalità. Nel weekend appena concluso abbiamo avuto 16 incidenti, di cui due mortali e nove con feriti. Di questo bisogna preoccuparsi".

Milena Montefiori