Telecamera attiva a Marina . Da domani scattano le sanzioni. Sosta: sui lidi 370 multe nei weekend

Sono 370 le multe fatte dagli agenti della polizia locale nei lidi tra il weekend del 7-8 giugno (170) e 14-15 giugno (le restanti 200). Alcuni numeri balzano agli occhi: anzitutto le sole sei sanzioni elevate tra sabato 14 e domenica 15 per divieto di sosta: 5 a Marina di Ravenna, una in una località non specificata dei lidi nord. Il comandante della polizia locale, Andrea Giacomini, ricorda che "le multe sugli stradelli vengono fatte non ’per fare cassa’, ma per evitare che automobili parcheggiate dove non ne hanno diritto impediscano il passaggio di mezzi di soccorso". I numeri, nel loro complesso, "sono in linea con quelli degli anni precedenti". In entrambi i weekend sono stati in totale 38 (19 e 19), gli automobilisti sanzionati in via Ciro Menotti, a Marina di Ravenna.

Si registrano 30 multe per infrazioni della sosta domenica 8 giugno a Punta Marina e 64 a Lido di Classe. Sabato 14 giugno spiccano le 19 di Lido di Classe (altre 6 il giorno successivo) e le 70 in tutti i lidi nord (domenica 15). Altra novità: a partire dalle 9 di domani entrerà in funzione in modalità sanzionatoria la telecamera installata nella corsia preferenziale di viale delle Nazioni a Marina di Ravenna, nel tratto e nella direzione dalla rotonda della Colonia a via Ciro Menotti (sud – nord). L’occhio elettronica sarà attivo dalle 9 alle 24 ogni giorno prefestivo e festivo, esclusi il 22 e 23 luglio (Sant’Apollinare), fino all’1 settembre.

La corsia riservata era stata istituita già dal 15 giugno, ma la telecamera era attiva in fase di test e quindi non sanzionatoria; possono utilizzare la corsia preferenziale autobus del servizio di trasporto pubblico locale, taxi, ncc (noleggio auto con conducente), mezzi di soccorso, ciclomotori e motocicli. In corrispondenza della telecamera, posizionata all’altezza della rotonda della Colonia, è presente un pannello a messaggio variabile che riporta la scritta verde “corsia aperta”, quando la corsia è accessibile a tutti e la scritta rossa “corsia chiusa”, quando il transito è riservato solo ai veicoli autorizzati. I veicoli che non potranno circolare nella corsia riservata, per raggiungere il lungomare di Marina di Ravenna potranno percorrere via Trieste dalla rotonda dei Pinaroli alla rotonda dei Lagunari, via Ciro Menotti dalla rotonda dei Lagunari a viale delle Nazioni e viale delle Nazioni.