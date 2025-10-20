La telecamera di Marina, sanzioni per oltre 740mila euro. “Ma traffico e parcheggi sono migliorati”

Ravenna, 20 ottobre 2025 – Poco meno di 9.000 multe, 8.926 per l’esattezza, per un incasso presunto (al netto di eventuali ricorsi) di 740.360 euro. Sono i due dati che fotografano la prima estate con la telecamera a vigilare sugli accessi impropri nella corsia preferenziale di viale delle Nazioni a Marina di Ravenna, attiva nei weekend.

L’occhio elettronico è stato attivo da sabato 21 giugno a domenica 31 agosto per 11 weekend e un totale di 24 giorni (ai sabati e alle domeniche vanno infatti aggiunti il 14 e 15 agosto). Il primo fine settimana è stato quello con più sanzioni: 1.362 in totale, 849 sabato 21 giugno e 513 domenica 22, per un totale di 113.046 euro (70.467 euro sabato e 42.579 euro domenica). L’ultimo weekend, quello del 30 e 31 agosto, è stato invece quello con meno sanzioni: 564 (340 sabato, 224 domenica) per 46.812 euro (28.220 sabato, 18.592 domenica).

Questo andamento non è un caso, gradualmente le sanzioni sono calate perché nel corso dell’estate gli automobilisti, ‘scottati’ dalle multe da 83 euro, hanno cambiato abitudini. Inoltre in tutti i fine settimana il sabato si sono registrati quasi sempre più verbali rispetto alla domenica.

Nel ponte di Ferragosto, da giovedì 14 a domenica 17 agosto, le sanzioni sono state in totale 1.339 per un incasso presunto di 111.137 euro: il giorno con più passaggi irregolari è stato il 14 agosto (661, 54.863 euro), mentre il giorno di Ferragosto ne sono stati registrati solo 49 per un problema al dispositivo.

Gli altri weekend: il 28-29 giugno le sanzioni sono state 657 per un incasso presunto di 54.531 euro, il 5 e 6 luglio 740 per 61.420 euro, il 12 e 13 luglio 858 sanzioni per 71.214 euro, il 19 e 20 luglio 909 verbali per 75.447 euro, il 26-27 luglio 714 sanzioni per 58.764 euro, il 2 e 3 agosto 633 multe per 52.539 euro, il 9 e 10 agosto 823 sanzioni per 68.309 euro e infine sabato 23 agosto le multe sono state 327 per 27.141 euro. Il 24 agosto la telecamera non ha registrato passaggi per un blackout.

“Le trasgressioni col tempo si sono stabilizzate, il sistema ha funzionato – commenta il vicesindaco con delega alla Polizia locale Eugenio Fusignani –. Alcune criticità vanno tarate, ma sono arrivati i risultati sperati in termini di fruibilità e miglioramento dell’accessibilità, e questo è stato apprezzato da balneari e residenti. Zone prima critiche dal punto di vista dei parcheggi, come quella di Rivaverde, hanno visto un notevole miglioramento. La strada imboccata è quella giusta, proseguiamo correggendo alcune piccole criticità evidenziate. Per questo nel primo weekend del prossimo anno, per evitare l’impennata che c’è stata in quel fine settimana quest’anno, sarà presente anche una pattuglia della polizia locale per ricordare che è in funzione la telecamera”.

Per il futuro qualcuno teme che lo scambiatore possa diventare a pagamento: “Su questo dovranno essere il sindaco e gli assessorati competenti a fare le valutazioni” dice Fusignani.