Telecamere addosso ai controllori

Arrivano le body cam, ’telecamere da indossare’ per i controllori degli autobus. A partire dai prossimi giorni infatti saranno in dotazione al personale di Holacheck che effettua il servizio di controllo a bordo, in particolare sulle linee più esposte a fenomeni di aggressione e danneggiamenti. Dopo una specifica formazione su forme e modalità di utilizzo, il personale sarà ora dotato di una telecamera legata alla divisa che riprenderà, in caso di necessità, l’area antistante il verificatore. Si tratta di una dotazione diffusa sul territorio nazionale e ora introdotta anche da Start Romagna.

Si tratta dell’ennesimo provvedimento contro le aggressioni sui bus: nel 2019 sono comparse le prime telecamere a bordo, divenute ora la normalità, mentre un anno fa erano arrivate le foto sanzioni: ovvero quando i controllori staccano una multa fotografano il trasgressore. In questo modo se quest’ultimo fornisce le generalità di qualcun altro, come spesso succede, per la persona sua malgrado coinvolta è semplice dimostrare di non essere stato lui a commettere l’infrazione. Su molti bus è poi arrivato negli ultimi anni il ’panic button’, un bottone che mette in allerta la centrale operativa di Start che manda una segnalazione alle forze dell’ordine. Sempre più spesso, inoltre, una cabina isola l’autista dai passeggeri.

Del resto quello delle aggressioni è un problema sempre maggiore: sono spesso solo verbali, ma creano un clima pesante per autisti e controllori.