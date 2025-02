"Telecamere in centro e nei punti critici"

Tema sicurezza ancora al centro dei lavori del consiglio comunale. Gli interventi elencati dall’amministrazione in risposta all’interpellanza presentata dal capogruppo di CambiAMO Lugo, Francesco Barone, prevedono, in particolare, un aumento della presenza di telecamere in centro e nella zona di via Dogana. "Solo sette mesi fa un "piromane" ha colpito la città dando fuoco a sedici autovetture, molte delle quali parcheggiate in centro storico – ha ricordato Barone. "Negli ultimi sette mesi vi è stato un aumento di furti in esercizi commerciali, furti in abitazioni e, da ultimo, atti vandalici concretizzati nel taglio di una serie gomme ad autovetture parcheggiate tra le vie Giordano Bruno e la via Ricci Curbastro. Preso atto che nel luglio 2024 il Comune di Lugo ha ricevuto un contributo di 80.000 Euro per attuare il progetto "La sicurezza urbana a Lugo – un progetto in divenire", si chiede cosa sia stato fatto ad oggi per aumentare il livello di sicurezza della città di Lugo". Oltre ad intensificare controlli e indagini da parte della Polizia Locale e dalle forze dell’ordine, l’amministrazione ha deciso di concentrare gli interventi sulla messa in opera dei nuovi varchi video-sorvegliati.

Al momento sono 5 quelli già pronti ad essere attivati, in Piazza Trisi, Via Garibaldi angolo Via Codazzi, Largo Relencini e Via Matteotti incrocio Via Pisacane, "per i quali – scrive la sindaca Elena Zannoni - l’Amministrazione ha percepito un contributo regionale pari al 70% dell’importo totale. Un quinto varco video-sorvegliato è stato messo in opera in Piazza Savonarola. L’implementazione successiva vede il posizionamento di ulteriori telecamere nelle due rotatorie su Via Acquacalda in prossimità degli incroci con Via Di Giù e Viale Dante e nel parco pubblico il "Giardino della montagna" in Via Corelli e Via Bach. Quest’ultimo spazio pubblico – continua - è stato riqualificato eliminando una zona degradata, con un progetto sulla sicurezza urbana. In tale progetto è compreso anche il contributo per l’aggiornamento della videosorveglianza con interventi in via Alfredo Oriani, Viale De’ Brozzi, via Fabio Taglioni, via Francesco Baracca, oltre ai varchi già citati. Anche la rigenerazione degli spazi urbani degradati, è parte di una strategia finalizzata a rendere più sicura la città". Ai varchi posizionati nel centro città, si aggiungerà l’impianto di videocontrollo che sarà installato in via della Dogana che – precisa la sindaca – " soprattutto in orario notturno necessita di attenzione e controllo, per cercare di prevenire comportamenti inopportuni. L’Amministrazione che non intende sottovalutare in nessun modo gli episodi di violenza verificatesi, continua a chiedere costantemente una presenza ancor più massiccia delle forze dell’ordine. Anche lo scorso 24 gennaio alla seduta del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza alla Prefettura di Ravenna, abbiamo segnalato le problematiche relative alla sicurezza, chiedendo un’ulteriore impegno alle forze dell’ordine".

Monia Savioli