Telecamere in stazione, fondi dalla Regione

Sicurezza urbana, al via l’accordo di programma tra la Regione e il Comune di Cervia. Creare luoghi più vitali per aumentare la sicurezza del territorio: è questo l’obiettivo dei due accordi di programma siglati tra la Regione Emilia-Romagna e i Comuni di Cervia e di Formigine (in provincia di Modena), approvati durante l’ultima seduta della giunta regionale. Per la realizzazione del progetto di prevenzione cervese la Regione metterà a disposizione all’amministrazione di Cervia 100mila euro.

Per quanto riguarda la nostra città, il progetto "Sicuricervia, comparto San Giorgio" mira a migliorare la sicurezza e la vivibilità del territorio, in particolare nell’area della stazione ferroviaria e del presidio sanitario di San Giorgio, attraverso interventi di prevenzione integrata e cura dello spazio decoro urbano. Tramite l’accordo, la Regione Emilia-Romagna stanzia un contributo complessivo di 100mila euro a fronte di una spesa prevista di 125mila con una compartecipazione del Comune di Cervia di 25mila euro. Il progetto prevede in particolare interventi di prevenzione ambientale, con il potenziamento dell’illuminazione pubblica e l’installazione di telecamere di videosorveglianza. Sono inclusi anche il posizionamento di nuovi arredi urbani (panchine, pensilina bus, ancoraggi performanti per biciclette e altro ancora). Per quanto riguarda le altre misure, saranno sviluppate azioni di animazione sociale e culturale, la realizzazione di eventi e l’allestimento di esposizioni temporanee in collaborazione con le associazioni locali.

"Con questo nuovo accordo si rafforza una strategia che punta sull’integrazione tra sicurezza e inclusione sociale, valorizzando la collaborazione tra istituzioni locali e regionali e partendo dalle specificità di ogni territorio – dichiara il presidente della Regione Emilia-Romagna con delega alle Politiche per la sicurezza, Michele de Pascale –. La sicurezza urbana richiede interventi coordinati e complementari, che comprendano sia le attività di controllo e presidio svolte dalle forze dell’ordine, sotto la guida di questure e prefetture, sia il contributo e il sostegno degli enti locali. Accanto a queste azioni fondamentali, è indispensabile promuovere iniziative preventive che possano contribuire in modo concreto a rendere le nostre città più sicure: dall’illuminazione pubblica alla mediazione sociale, dalla promozione culturale alla progettazione partecipata degli spazi urbani. La Regione Emilia-Romagna continuerà a essere in prima linea nel sostenere progetti mirati al miglioramento della sicurezza dei cittadini, puntando sulla prevenzione e sulla costruzione di una comunità coesa, fondata sulla collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine e cittadine e cittadini".

Ilaria Bedeschi