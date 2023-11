Telefonate indesiderate dei call center: qualcuno le fermi

Nel luglio del 2022 è entrato in vigore il nuovo regolamento del Registro pubblico delle opposizioni che semplifica gli adempimenti per revocare i consensi alle chiamate promozionali, sia ai cellulari sia ai numeri di telefono fissi.

L’iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni, secondo il nuovo regolamento, consente ai cittadini che si iscrivono di non essere più contattati dagli operatori dei call center. Le chiamate da parte dei call center verranno bloccate entro 15 giorni dalla richiesta di iscrizione nel Registro.

Le nuove norme si applicano ai call center che hanno la loro sede in Italia ma non a quelli che hanno sede all’estero e, fra l’altro, le società che non sono iscritte negli elenchi ufficiali degli operatori di telemarketing sfuggono alla normativa, vanificando i vantaggi del nuovo Registro. La realtà, purtroppo, è ben diversa perché il Registro delle opposizioni non sta funzionando come dovrebbe. Le telefonate indesiderate continuano imperterrite a tutte le ore del giorno con una insistenza insopportabile, nonostante la mia ripetuta iscrizione al Registro; il 24 novembre alle ore 11,43 ho ricevuto sul cellulare addirittura 4 chiamate in 1 minuto dallo stesso call center, nonostante avessi rifiutato tutte le precedenti chiamate e si sono fermati solo quando alla quarta chiamata ho risposto urlandogli di smetterla. Non dovrebbe essere consentito ai call center di utilizzare numeri telefonici abilitati solo a chiamare e non anche a ricevere telefonate.

L’iscrizione nel Registro delle opposizioni è gratuita e si può effettuare telefonando al numero 06-42986411 per iscrivere i cellulari al Registro pubblico delle opposizioni, al numero verde 800957766 per iscrivere le utenze fisse; oppure è possibile iscriversi compilando un apposito modulo elettronico sul sito del Registro pubblico delle opposizioni.

Sembra che a breve entrerà in vigore un codice di condotta che dovrebbe essere sottoscritto da call center, operatori telefonici e società di telemarketing i quali si impegnano a rispettare le regole e la normativa sulla privacy: speriamo che sia la volta buona.

Eugenio Costa