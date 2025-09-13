Telefonini tabù a scuola. All’istituto ’Morigia-Perdisa’ saranno ritirati per la prima volta

A due giorni dallo squillo della campanella il cellulare torna protagonista. Da lunedì, infatti, la disposizione firmata a giugno dal ministro Giuseppe Valditara, che vieta agli studenti di usare il telefonino durante l’intera permanenza a scuola, diventa realtà. I dirigenti quindi si stanno organizzando, chi in un modo, chi nell’altro, per osservare la circolare. C’è chi chiederà ai ragazzi di tenerlo spento nello zaino, chi lo ritirerà all’ingresso, chi lo fa già da anni, quindi quella introdotta dal Ministero non costituisce una novità.

È il caso dell’Itis Nullo Baldini, dove il telefono viene ritirato dal 2022. In realtà la scuola era partita anche prima in forma sperimentale, ma con il Covid era diventato tutto più complicato, in seguito la disposizione è stata ripristinata, all’inizio solo per le classi del biennio, successivamente per tutte. "Per noi – spiega il dirigente Antonio Grimaldi – non cambia niente. Lo facciamo da anni e non ci sono mai stati problemi, anche le famiglie hanno capito le motivazioni. Noi chiediamo ai ragazzi di consegnare il telefono, poi se qualcuno dice di averlo lasciato a casa o ci consegna un vecchio modello, non possiamo mica perquisirlo. Ma se non squilla, né viene tirato fuori dallo zaino non ci sono problemi". Ci sono alcune deroghe, come nel caso dell’indirizzo di Informatica, ma tutto avviene senza problemi. "Il cellulare – conclude Grimaldi – in alcune circostanze è necessario, ad esempio quando gli studenti devono autenticarsi nell’accesso ai pc, in quei casi viene usato, poi messo via. E i ragazzi parlano molto di più tra loro". Diverso il punto di vista di Gianluca Dradi, dirigente del Liceo artistico. "Premetto – dice – che ci adegueremo e chiederemo ai ragazzi di tenere il cellulare spento negli zaini, ma è un divieto che non condivido. Soprattutto perché è esteso all’utilizzo didattico dello strumento. Mi sembra una contraddizione rispetto alla recente pubblicazione delle linee guida sull’intelligenza artificiale ed è, inoltre, un divieto che contrasta con l’autonomia scolastica". Dradi è convinto che il divieto dei cellulari a scuola sia un provvedimento che "tranquillizza principalmente gli adulti", mentre il confronto tra umano e digitale sarebbe molto più utile. "Inoltre – conclude Dradi – che senso ha vietare per uso didattico il cellulare e consentire invece il tablet che è uno strumento che possiedono molti meno studenti?".

All’It Morigia Perdisa i telefoni verranno invece ritirati per la prima volta quest’anno. "Abbiamo optato per questa soluzione – dichiara il dirigente Paolo Taroni – anche se chi vuole potrà decidere di non portarlo affatto. Credo sia una scelta educativa in senso lato, con una sua ratio, che è quella di consentire ai ragazzi di socializzare. Qualcuno aveva chiesto di consentirne l’uso solo durante la ricreazione, ma è proprio in quei momenti che gli studenti devono invece comunicare, chiacchierare tra di loro, piuttosto che stare chini su un telefono. Se poi ci sarà la necessità di usare strumenti informatici verranno utilizzati i tablet della scuola".

Annamaria Corrado