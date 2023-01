"Telethon e il laboratorio di idee, la Consulta del volontariato fa 70"

Oltre 70 sono le associazioni di volontariato che aderiscono alla Consulta del volontariato dei Comuni della Bassa Romagna nata circa 20 anni fa. A guidarla al primo direttivo fu Giambattista Morganti che poi passò il testimone a Mariagiovanna Ranieri, riconfermata nel ruolo di presidente nel marzo dello scorso anno. "Faccio volontariato da sempre – spiega Mariagiovanna Ranieri –. Ho respirato il volontariato in famiglia e sul lavoro. Sono stata assunta, giovanissima, in una azienda in cui il volontariato faceva parte dei compiti richiesti. Per me è quindi naturale occuparmene". La Consulta, che ha sede in via Garibaldi 116, ha come compito quello di coordinare le associazioni che ne fanno parte, informarle delle novità legate al mondo del volontariato, supportarle nella realizzazione di iniziative e sviluppare i rapporti con le pubbliche amministrazioni del territorio.

"Durante la pandemia non ci siamo mai fermati – continua la presidente –. Abbiamo cercato, usando i mezzi tecnologici, di mantenere i contatti. A mio parere, il ruolo del volontariato oggi dovrebbe essere sempre meno legato alla sola raccolta di fondi e sempre più simile invece a quello di una sentinella capace di raccogliere i bisogni del territorio e di renderli evidenti agli occhi delle amministrazioni. Lugo è una isola felice, in cui la Consulta rappresenta un punto di riferimento che si è ulteriormente consolidato soprattutto dopo la partecipazione all’ultima edizione della fiera. In quel contesto le varie associazioni aderenti hanno avuto modo di conoscersi meglio e creare sinergie che in futuro potrebbero svilupparsi. Sul territorio poi la consulta è riuscita a creare rapporti di rispetto e condivisione che ci permettono di invitare, ad ogni iniziativa, enti, non iscritti e realtà di vario genere. Le risposte che ogni volta riceviamo ci fanno pensare di essere sulla strada giusta".

Oltre all’impegno per la raccolta fondi a supporto della Fondazione Telethon, la Consulta è impegnata nel progetto di coprogettazione che si sta definendo in collaborazione con il Centro servizi volontariato Area Romagna–Volontaromagna Csv e che rappresenterà una sorta di laboratorio di idee per iniziative o attività. "Lunedì scorso sono stati definiti gli incarichi istituzionali che ora compongono il nuovo direttivo del Centro Servizi dell’Area Romagna. Dopo le tre assemblee territoriali in cui ogni ambito aveva eletto in precedenza i propri consiglieri – spiega Mariagiovanna Ranieri – è stata riconfermata alla presidenza Giorgia Brugnettini affiancata da due vicepresidenti, Idio Antonelli per l’area ravennate e Carla Tabarri Benelli per l’area di Forlì-Cesena. Noi come consulta, abbiamo proposto di proporre a candidato un rappresentante dell’area sportiva. La proposta è stata condivisa. La nostra scelta è caduta su Gabriele Tagliati, presidente Uisp di Lugo che ora – conclude – fa parte del direttivo con l’incarico anche di segretario di Volontaromagna Cvs".

Monia Savioli