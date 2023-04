Tematiche Lgbti+, iscrizioni aperte

Corso di formazione sulle diversità Lgbti+: le iscrizioni sono aperte fino al 19 aprile. Il corso è del Centro Antidiscriminazioni Lgbti+ del Comune; il percorso è finalizzato a sviluppare competenze per qualificare il rapporto con l’utenza Lgbti+, individuare buone prassi e contrastare le discriminazioni. Il corso, gratuito, è destinato a persone che operano, per esempio in ambito educativo e della salute; ’lezioni’ 27 aprile-6 giugno in viale Berlinguer 11; iscrizioni fino al 19. Info: 05441796279