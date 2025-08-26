Tempesta al mare e pini al tappeto, il docente: “Per ogni epoca c’è l’albero giusto”

Bologna, 26 agosto 2025 – Quanto accaduto a Milano Marittima la stupisce?

“Francamente non è la caduta di centinaia pini a stupirmi – risponde Alberto Minelli, docente all’Alma Mater in materia di progettazione di parchi e giardini e gestione di alberi monumentali –, quanto il fatto che i romagnoli fossero già pienamente operativi il giorno dopo: sono gli unici al mondo a riuscirci”.

Quali sono le cause di quanto accaduto da un punto di vista tecnico?

“Il problema di base è che le monoculture non pagano, mai. Intere distese di conifere, ad esempio, sono più fragili di un bosco misto. Era già successo con la tempesta Vaia nel 2019, tanto che adesso la piantumazione in zona Asiago e dintorni è già da tempo mista: sono tornate le latifoglie, piante più evolute rispetto alle aghifoglie. Milano Marittima e la Riviera seguono lo stesso principio”.

Tecnici e volontari al lavoro anche ieri a Milano Marittima per liberare strade e cortile. A sinistra, Alberto Minelli, docente Unibo di progettazione di parchi e giardini

Spieghi meglio.

“Il pino è una pianta che non riesce ad ’autopulirsi’: gli aghi secchi rimangono in cima alla chioma e, sottovento, la situazione peggiora perché così la chioma stessa diventa una vela. Inoltre serve una proporzione tra chiome e radici: in contesti fortemente costretti architettonicamente l’apparato radicale non si allarga come farebbe in natura e la pianta si ’adatta’ a nutrirsi con ciò che trova, dove lo trova, a discapito della geografia radicale. La sommatoria di tutto questo l’abbiamo vista l’altro giorno: centinaia di alberi caduti, ma nessun morto”.

Ma in Riviera sono arrivati prima i pini o le città?

“I pini sono del dopoguerra, ci sono immagini fotografiche che lo documentano e a volte si è costruito intorno ai pini stessi”.

Sarebbe stato meglio puntare su specie alloctone?

“No, non sempre è un bene. Di autoctono l’Italia ha poco in realtà: pioppi, querce, noci e poco altro. Nel verde ornamentale l’autoctono va dimenticato e oggi a maggior ragione per il cambiamento climatico”.

Su cosa punterebbe lei?

“Va trovata la pianta giusta per il momento storico. I Romani colonizzarono l’Italia a pini per avere legno da opera. Oggi c’è chi, nel settore, dice di puntare sul bagolaro (Celtis australis). Io dal 2014 sto sperimentando in Iraq piante che possano resistere a un range da -1°C a +46°C”.

Ma ne esistono?

“Eccome, si tratta ad esempio di alcuni tipi di olmo e gelsi”.

Le città, però, scontano scelte dal passato. Che approccio avrebbe se dovesse occuparsi della manutenzione di abitati come Milano Marittima?

“Nell’immediato occorre ‘pulire’ i pini. Nessun pino in natura andrebbe potato, ma in contesto urbano occorre sfoltire le chiome e procedere con potature di alleggerimento, o sopportare che ogni tanto ne cadano più di 200. Poi, bisogna iniziare a valutare la sostituzione varietale, soprattutto dove non ci sono vincoli della Soprintendenza”.

E per le nuove realizzazioni?

“Ecco, in questo caso oggi ci sono tecniche che consentono di realizzare interi quartieri o viali alberati, ad esempio, su parcheggi sotterranei. L’importante è garantire uno strato incomprimibile di almeno 80 centimetri di terreno, approvvigionato con acqua: l’80% dell’apparato radicale delle piante si sviluppa nei primi 80 centimetri”.

Una sorta di vasca sotterranea?

“Sì, esiste un esempio a Riccione nell’ambito della riqualificazione di alcune zone. Ma c’è un limite”.

Quale?

“I costi, come ovunque. Riqualificare in questo modo costa enormemente di più rispetto a sostituire un albero nella sua buca. Il classico viale alberato prevederebbe la sostituzione delle piante ogni 50 anni, ma quale amministrazione lo fa?”.