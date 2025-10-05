Tempesta sul litorale ravennate, raffiche di bora e mareggiate: acqua fino agli stabilimenti

Ravenna, 5 ottobre 2025 – La perturbazione annunciata è arrivata e sta colpendo duramente il litorale ravennate, da Marina di Ravenna fino a Cervia e Milano Marittima. Il mare in tempesta, spinto da forti venti di bora, ha provocato ingressioni marine in diversi punti della costa. Nel Canalino di Milano Marittima l’acqua ha raggiunto la linea dei bagni, sommergendo ampi tratti di spiaggia. In lontananza, la statua della Madonna del Mare fronteggia le onde in quella che, ormai da anni, è la sua consueta battaglia contro la forza dell’Adriatico.

Le raffiche, secondo le previsioni, possono raggiungere tra gli 80 e i 100 chilometri orari. Le prossime ore saranno cruciali per capire l’evoluzione del fenomeno, che potrebbe intensificarsi ulteriormente con l’aumento dell’alta marea. L’allerta meteo arancione, diramata dalla Protezione civile, invita alla massima prudenza: si raccomanda di evitare l’accesso alle pinete, ai parchi e alle zone alberate, ma anche alle aree con allestimenti precari o non ancorati.

Le autorità raccomandano inoltre di tenersi lontani dalle spiagge e dalle banchine del porto canale, dove le onde stanno già superando i limiti di sicurezza. A Marina di Ravenna l’acqua è arrivata fin quasi alle zone di balneazione, e si registrano ingressioni anche più a sud, verso Punta Marina e Lido Adriano, tradizionalmente tra le località più esposte in caso di bora e mare agitato. Situazioni di difficoltà si segnalano anche nella parte meridionale di Marina di Ravenna e nella zona nord di Marina Romea, dove il vento da nord-est continua a spingere le onde con forza crescente.