Tempi prorogati per il rendiconto del Cis

Sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande Cis (rafforzato e standard) relative agli eventi meteorologici di settembre 2024. La scadenza è stata uniformata a quella prevista per gli eventi di ottobre 2024. C’è tempo quindi fino al 30 settembre 2025 per presentare la rendicontazione (obbligatoria per chiunque abbia fatto domanda) delle spese sostenute e accedere al saldo del contributo. La rendicontazione delle spese è obbligatoria anche per chi non volesse accedere alla quota di saldo del contributo: la mancata rendicontazione comporterà la revoca del contributo dato in acconto.

È stata inoltre riaperta fino al 30 giugno 2025 la possibilità di presentare domanda per accedere ai Cis 2024