"Tempi sbagliati per i lavori"

Le tempistiche dei lavori in via Granarolo non vanno giù alla Lega. Il consigliere regionale Andrea Liverani scrive infatti che "si stanno concretizzati in semplici rattoppi" e che "la scelta di svolgerli durante le festività natalizie ci trova in disaccordo. Se da un lato questo risolverebbe una delle problematiche più sentite dalla cittadinanza, dall’altro rischia di creare danni significativi agli esercenti e alle aziende locali. Sono infatti numerosi i commercianti che esprimono il loro sconcerto riguardo alla tempistica scelta per questi lavori, sottolineando come il periodo natalizio sia cruciale per le loro attività". Liverani annuncia che nei prossimi giorni presenterà un’interrogazione in cui chiederà se non fosse possibile pianificare il cantiere in periodi meno critici.