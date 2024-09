Tempo, animali e volti . La mostra ’Ex profundis’ di Pulini

Si intitola ‘Ex Profundis’ e vede protagonista l’artista nativo di Cesena, Massimo Pulini, la mostra che il museo civico ‘San Rocco’ di Fusignano ospita da sabato 6 settembre (taglio del nastro alle 18) fino a domenica 17 novembre. Promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Fusignano e dall’associazione Capit Ravenna, l’esposizione è stata presentata in anteprima ieri alla presenza, oltre che dello stesso autore, del curatore Franco Pozzi, del sindaco Nicola Pondi, della vicesindaca con delega alla Cultura, Lorenza Pirazzoli, nonchè del presidente Capir Ravenna, Pericle Stoppa.

"Nell’esposizione – spiega Pozzi – compaiono opere appartenenti a tre diversi gruppi, che riuniscono i più recenti anni di lavoro pittorico di Massimo Pulini, tornato a utilizzare il supporto delle radiografie in un’accezione ancora più intima e profonda. Il ciclo di dipinti intitolato ‘Siderale’, guarda al tempo e alla sua dimensione simbolica, partendo dall’origine astronomica degli strumenti che lo misurano e dalla narrazione che trae metafore dai miti. Asanisimasa è una sequenza di dipinti legata al regno animale, del quale abbiamo abusato fino a costruire una dittatura che decide nascita, vita e morte di molte specie. Infine la serie De profundis parla di volti dagli sguardi sfuggenti, ribassati e laterali, ma accomunati da intensi pensieri, che formano una scacchiera di relazioni e caratteri. Tracciati sentimentali che sembrano intonare, come nella Butterfly di Puccini, un coro a bocca chiusa".

Pittore, scrittore e storico dell’arte, Massimo Pulini nasce a Cesena nel 1958. Da quattro decenni svolge un’intensa attività artistica, che lo ha portato ad allestire mostre personali in importanti musei italiani ed europei.

Orari mostra: sabato (15-18), domenica e festivi (10-12 e 15-18); sarà inoltre aperta nelle serate della festa patronale dell’8 settembre. Quattro gli incontri organizzati a margine dell’esposizione, tutti al museo San Rocco alle 17: venerdì 4 ottobre Paola Feraiorni farà un intervento in ponte alla mostra ‘Verso la gioia’ di Ettore Frani allestita all’ex convento di San Francesco a Bagnacavallo; venerdì 25 ottobre Stefano Mazzotti presenterà il suo libro Meravigliose creature. La diversità della vita come non la conosciamo, con letture di Alberto Antolini; venerdì 8 novembre Federica Facchini racconterà le connessioni di Ex Profundis con la mostra ‘Salvifica’ di Giovanni Manfredini allestita a Palazzo degli Scalzi a Sassoferrato; infine venerdì 15 novembre, presentazione del catalogo di Ex Profvndis, a cura di Franco Pozzi e in dialogo con Paola Babini.

l.s.