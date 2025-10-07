Tempo di ’Notte d’Oro’. Apre il duo comico Panpers

Lo spettacolo comico dei PanPers, duo formato da Andrea Pisani e Luca Peracino, insieme ad Andrea Vasumi, sarà l’evento clou della diciannovesima edizione della ‘Notte d’Oro’ a Ravenna in programma sabato 18 ottobre alle 21 (ingresso gratuito), in piazza del Popolo. Nell’ormai classica festa popolare che celebra la fine dell’estate, ci sarà spazio anche per concerti, mostre, aperture di monumenti, visite guidate e attività per tutte le età, per coinvolgere cittadini e visitatori. "Grazie alla concomitanza con le inaugurazioni e le installazioni della IX ‘Biennale di Mosaico Contemporaneo’, mai come quest’anno divertimento e cultura andranno a braccetto", spiega l’assessore alla Cultura e al Turismo, Fabio Sbaraglia.

"Una serata per riscoprire la bellezza e l’identità che rendono unica la nostra città", tiene a evidenziare l’assessore al Centro storico Giancarlo Schiano. La lunga programmazione della ‘Notte d’Oro’ inizierà alle 17 a Palazzo Rasponi con il talk ‘Analogico vs Digitale’ che mette a confronto gli esperti Michele Carucci di Dedem e Daniele Gattelli di Media Tip. Di seguito si apriranno le candidature online del progetto ‘Footprints’, con lo scopo di portare nuovi ‘esploratori’ in città l’anno prossimo. Oltre che ammirare le mostre in corso a palazzo, il pubblico potrà divertirsi con la ‘Cabina fotografica vintage Dedem’, un’occasione per scattarsi una foto analogica ‘come una volta’.

Dalle 18 alle 21, l’ex edicola di piazza del Popolo si trasformerà in ‘Chiostro Classense. Notte d’Oro in gioco’, vivace punto di incontro per gli appassionati di giochi da tavolo classici e moderni che potranno sfidare amici e familiari. Nella suggestiva cornice della basilica di San Vitale, con i suoi mosaici millenari, tornerà a risuonare la musica alle 21, con un concerto per archi e flauto. La Chiesa del Suffragio, sempre alle 21, accoglierà invece un appuntamento dedicato alla chitarra. Entrambi i concerti sono a cura del conservatorio statale Verdi, con ingresso libero.

Una performance musicale d’eccezione attende i visitatori del Mar – Museo d’arte della Città, dalle 22 all’1.30 di notte a ingresso gratuito. Magma presenterà WaqWaq Kingdom, duo giapponese composto da Kiki Hitomi e Shigeru Ishihara: la loro musica intreccia tradizione nipponica, ritmi tribali ed elettronica contemporanea. Ad aprire la serata sarà il collettivo bolognese Undicesimacasa, con dj set e sessioni d’ascolto. Per i più piccoli e le famiglie, da non perdere sempre al Mar il laboratorio didattico ‘Riflessi d’oro e giochi di tessere’ alle 16, mentre alla Classense la serata ludica ‘Golden Holden’ con giochi da tavolo per tutte le età (dalel 10 alle 23). Tra i tanti eventi in programma, da segnalare infine ‘La pedalata dei fenicotteri al tramonto nelle Valli di Comacchio’.

Roberta Bezzi