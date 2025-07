Temporali e raffiche di vento a 80 km/h: brusco (ma breve) calo termico

Ravenna, 2 luglio 2025 – Dopo svariati giorni caratterizzati da temperature abbondantemente sopra le medie del periodo e da caldo afoso, nel tardo pomeriggio di oggi (mercoledì), “complici alcune celle temporalesche generatasi sull’Appennino – spiega il tecnico meteorologo Roberto Ghiselli –, in alcune aree della provincia di Ravenna si sono registrate locali precipitazioni, con un contestuale calo termico (a Faenza si è passati da 35 a 22 gradi), unitamente a raffiche di vento che nel faentino hanno raggiunto i 70 chilometri orari.

A Castel Bolognese si segnala una raffica di circa 80 chilometri orari con un accumulo di pioggia pari a 24 millimetri. I temporali più consistenti si sono verificati sulle colline innescando a loro volta temporali più deboli lungo la fascia pedecollinare, per poi spostarsi verso est-nordest, interessando inizialmente le località di Castel Bolognese, Bagnara, Solarolo e Massa Lombarda, per poi spostarsi verso il ravennate coinvolgendo Pieve Cesato, Russi, Bagnacavallo, San Pietro in Trento, San Romualdo e Ravenna.

Temporali di forte intensità si sono visti oggi anche nelle aree collinari delle province di Bologna, Ravenna e Forlì-Cesena e si sono poi spostati verso la fascia costiera.

Questo brevissimo calo termico però, non mitigherà gli effetti di questa imponente ondata di calore. Tra domani e venerdì raggiungeremo l’apice della lunga e anomala ondata di caldo, con temperature che oscilleranno tra i 36-37 gradi, ovvero 5-6 gradi gradi sopra la norma, con elevato tasso di umidità e concomitante disagio bioclimatico. Questa opprimente calura sembra però avere i giorni contati, visto che i modelli prospettano da domenica un graduale calo termico, con possibilità di fenomeni temporaleschi”.