Temporin, volontario in prima linea: "Dal terremoto dell’Irpinia all’Aquila. Con gli scout anche sulle alluvioni"

Mezzo secolo di volontariato, sul fronte di terremoti e alluvioni, con la divisa degli scout, che all’epoca, gli anni 70, già ben conoscevano i primi rudimenti della protezione civile: dal Friuli, nel maggio ‘76, all’Irpinia, dal Molise a L’Aquila poi l’Emilia, e le inondazioni, ultime quelle romagnole del ‘23 e ‘24. Contemporaneamente Valerio Mauro Temporin si è cimentato in sette esperienze lavorative diverse, sempre in ruoli dirigenziali, una buona parte sul fronte del sociale fra cui quattro anni di educatore scolastico in appoggio a un ragazzo fortemente disabile. Un impegno, il volontariato, che tuttora continua, sempre come Agesci, nell’ambito del Centro operativo regionale della Protezione civile e che gli è appena valsa l’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica, conferita dal presidente Mattarella e che Temporin dedica "a tutti gli scout che lavorano con me". E c’è un altro record che detiene, quello di ben 54 presenze ai seggi come presidente.

Temporin, lei praticamente ha visto nascere e svilupparsi la Protezione civile italiana. "Negli anni 80, fu il presidente Pertini a pretenderla e Zamberletti a realizzarla. Quando cominciammo a operare noi, sul campo c’erano solo l’esercito, i pompieri, le forze di polizia. Gli scout ravennati già erano andati a spalare fango a Firenze nel ‘66 e nel maggio del ‘76 quando tirò il terremoto in Friuli toccò al mio gruppo. Eravamo in nove, il capo era Guido Miserocchi, lavorava all’Anic. Andammo col pullmino già attrezzato e arrivammo a Pradielis, vicino a Tarcento".

Qualcuno vi aveva addestrato? "I vigili del fuoco di Ravenna. Miserocchi conosceva il vice comandante, Burbassi, e loro ci fecero un corso da pompiere! Nacque così una squadra di pronto intervento etichettata Agesci. D’altra parte gli scout per principio devono sapersi adattare alla natura, saperla affrontare...".

A Pradielis che ruolo aveste? "Allestimmo la tendopoli, con tanto di acqua corrente e luce elettrica, i pali li ricavammo dagli alberi che tagliammo mentre le verghe di zinco per l’acqua le fornì l’Anic, grazie a Miserocchi.... Si cercava di risolvere i problemi alla meglio, all’epoca si facevano cose che oggi sono vietatissime...erano altri tempi, tempi eroici... Il nostro obiettivo era quello di coinvolgere la popolazione perché quegli abitanti, quando noi saremmo rientrati, gestissero il campo e la cucina. La risposta fu positiva!".

Pochi anni dopo, nuova emergenza, in Irpinia. "Novembre 1980, arrivammo a Morra De Sanctis, lì c’erano diverse squadre di scout provenienti da tutta Italia. Pioveva e nevicava, fango ovunque, soccorritori fradici, senza appoggi. Io ebbi il compito di gestire la distribuzione degli aiuti. Non fu facile! In breve tempo poi, in mezzo alla melma riuscimmo ad allestire un campo per le roulotte".

Un passo indietro...intanto mi dica dove è nato, il suo è un cognome veneto... "Infatti sono nato ad Ariano Polesine, il babbo, Paolo e la mamma, Italina, erano di quella zona. Prima di me avevano già due figli e dopo di me ne arrivarono altri due. Babbo era autista dei pullman di linea della Siamic. Nel ‘67, avevo dieci anni, si aprì un posto a Ravenna sulla linea Ravenna-Venezia e venimmo ad abitare qui. La mamma era una brava sarta da uomo così noi andavamo vestiti sempre bene. Nel ‘75 poi il babbo prese in gestione il Dopolavoro ferroviario e così lui, mamma, io e un fratello abbiamo lavorato lì. Peraltro mi ero appena diplomato in chimica all’Iti".

Lei era già scout? "Certo, fu un ragazzo del condominio dove abitavamo a spingermi a entrare. Avevo dieci anni e alla mia vita fu impressa la svolta volontaristica...".

Lei poi lasciò il lavoro al Dopolavoro... "Nel 1981, quando l’Usl avviò la sperimentazione di un campeggio per handicappati gravi, verso Casal Borsetti. E fu lì che conobbi Mariella che sposai nel 1983, abbiamo un figlio, Andrea, anche lui volontario nei Cavalieri di Malta. L’esperienza al campeggio mi servì per assumere il ruolo, anche questo sperimentale e io fui il primo, di educatore in appoggio a studenti gravemente disabili: 30 ore settimanali. Ho seguito lo stesso ragazzo per cinque anni, dalle elementari al Cap di Piangipane, con risultati insperati! Poi passai all’Irecoop...".

L’Istituto specializzato nella formazione per le cooperative... "Esattamente. Fu nel 1986, ero il responsabile ravennate; all’epoca presidente delle Confcooperative era Aldo Preda. Ho gestito una trentina di corsi e ho sviluppato anche corsi integrativi esterni, per le scuole, il Classico, l’Iti, le Magistrati, gli Istituti agrari. Pensi che quello per il Classico permise l’archiviazione informatica di tutta la biblioteca scolastica! Per le cooperative agricole e gli Istituti agrari i corsi riguardavano soprattutto la riduzione dei pesticidi e la lotta integrata. Nei primi anni 90 cambiai di nuovo...".

Alla ricerca di nuove esperienze...? "Senz’altro questo mi ha sempre stimolato al cambiamento, ma molte volte sono stato cercato, come in questo caso quando mi fu offerto l’incarico di direttore alla storica casa di riposo di Sant’Alberto, si trattava di adeguarla alle nuove normative e di riorganizzare il servizio all’epoca gestito dalle suore e dalle volontarie del paese. Fu così che nacque la ‘Società operaia di mutuo soccorso don Giovanni Zalambani’, oggi ancora validissima residenza per anziani".

Un’esperienza durata quanti anni? "Otto. A cavallo del nuovo secolo Gregorio Caravita, presidente del ‘Garibaldi’, mi chiamò per dar vita a un’altra casa di riposo, la ‘Santa Chiara’ in via Guaccimanni: in un anno riuscii a razionalizzare i lavori e ad aprirla, un grande aiuto venne da Silvana Piolanti, della segreteria. Rimasi lì altri tre anni poi passai alla Ligabue Catering, la società che gestiva il catering sulle piattaforme dell’Eni in Adriatico e in Sicilia e a me fu affidata la responsabilità del servizio. Ci rimasi otto anni poi nel 2014 passai alla società gestiva i servizi di pulizia per i petrolchimici Eni in Emilia Romagna e Veneto. Nel 2022, la pensione".

Nel frattempo proseguiva l’attività nella Protezione civile... "Grazie alla legislazione regionale, la nostra Protezione civile si è sviluppata enormemente. Come Agesci ho preso parte alle operazioni in occasione dei terremoti del Molise nel 2002, poi l’Aquila nel 2009, ero responsabile dell’organizzazione e gestione delle tendopoli, poi l’inondazione di Borghetto Varo nel 2011, il terremoto dell’Emilia, le recenti alluvioni. Negli ultimi anni il mio ruolo è al Centro operativo regionale. Un appello ai ragazzi volenterosi: per essere utili è indispensabile aver seguito i corsi, ce ne sono tanti. Solo così possono darci una mano. Naturalmente non tralascio l’attività di capo-scout e ho anche un record, dal ‘77 sono a quota 54 come presidente di seggio elettorale. Avevo iniziato come scrutatore per la Dc, a Piangipane. Il Comune mi ha anche premiato con un attestato".

Carlo Raggi