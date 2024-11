Tenax, il paradiso dei capelli

Tenax Hair Salon è il salone di acconciatori di Filippo Dumini, al civico 31 di piazza Farini a Russi. L’attività ha aperto i battenti nel settembre del 2022 per iniziativa di Filippo Dumini, parrucchiere russiano con esperienza decennale nel settore nonostante la giovane età. Dumini ha anche un collaboratore, Filippo Pasini, in attività stabile da 3 mesi. "Ho cominciato per passione – ha raccontato il titolare – quando avevo 15 anni. La mattina andavo a scuola, mentre al pomeriggio e nei weekend coltivavo questa passione con esperienze temporanee tramite stage scolatici o di apprendistato". Poi le cose hanno cominciato a diventare ‘serie’ e... "per quasi dieci anni ho lavorato come dipendete presso il salone Vnt di Ravenna. Sono entrato nello staff dell’accademia dove ho avuto modo di formarmi. Il grande salto di qualità l’ho fatto proprio in questo contesto, grazie al titolare Paolo Venuto, da cui ho preso coscienza che la mia strada era proprio questa".

La scelta di aprire un salone di acconciatori a Russi, in momento storico come quello attuale, dove tante attività chiudono, avrebbe potuto essere un esercizio da temerari. E invece, il coraggio ha premiato Filippo Dumini, che ha avviato l’attività praticamente da zero: "Aprire un salone da acconciatore unisex a Russi significa fare un investimento sul territorio, ma anche un investimento su me stesso. Sono partito proprio da zero, con le mie conoscenze e con le mie amicizie. Non ho rilevato una attività già avviata. Per i tempi che corrono non è poco".

La filosofia di lavoro all’interno di Tenax Hair Salon è ben delineata e coinvolge uno spettro ampio: "Nel nostro salone – ha proseguito Filippo Dumini – spaziamo da tecniche di hairdressing femminile, allo stile del barbiere contemporaneo, con prodotti professionali, sia per la colorazione e la cura del capello, sia per la cura della barba. I prodotti che vengono proposti e usati sono tutti naturali e professionali. La linea che non manca mai è quella del brand Framesi professional hair fashion".

A oltre due anni dall’apertura, la clientela di Tenax Hair Salon è consolidata ed eterogenea, in arrivo anche da Ravenna e da Faenza, e spazia dai più piccoli ai più grandi, sia maschile che femminile, grazie anche alla versatilità dei professionisti che operano. Il salone si sviluppa su una superficie di circa 50 metri quadrati: "Al suo interno sono presenti due postazioni oltre a due lavatesta. L’ambiente è piccolo, ma comunque centrale, ovvero nella piazza del paese, punto fisso del territorio con ampio parcheggio a disposizione di tutti clienti".

Filippo Dumini pensa anche al futuro e alle prospettive professionali: "Per il futuro, l’augurio è quello di allargarsi e collaborare anche con altri settori, ad esempio con quello dei tatuaggi, e allargare ancora di più il personale. Inoltre, questo mestiere impone di rimanere sempre aggiornati per stare al passo con la contemporaneità e con la moda, sia in relazione alle tecniche, sia in relazione ai prodotti". Ma c’è anche dell’altro: "Sto infatti lavorando a un evento per la prossima primavera estate. L’idea è quella di una giornata incentrata su tagli live, musica e street art, incentrata sulla valorizzazione dei talenti e delle abilità nei vari ambiti, riguardati i giovani della nostra zona, con l’obiettivo di coinvolgere le nuove generazioni nelle proprie attività creative".