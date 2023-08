Tenda abusiva in spiaggia Era montata a Punta Marina Multato dalla polizia locale

Aveva montato una tenda nella parte di spiaggia retrostante il Bagno Ruvido, a Punta Marina, senza sapere che stava violando l’ordinanza balneare (esattamente il punto 4, che regola la materia). Il bivacco è stato segnalato alla polizia locale, che ieri mattina è intervenuta sanzionando il proprietario della tenda, posizionata su un’area di proprietà del Demanio. A pagare la multa sarà un cittadino di nazionalità cinese, regolare sul territorio italiano, residente in provincia di Reggio Emilia. Si tratta di un motociclista di passaggio, che non era a conoscenza del divieto in vigore nel nostro territorio. Il lavoro degli agenti si intensificherà oggi, Ferragosto, visto che le nostre spiagge saranno prese di mira da migliaia di turisti, con contorno di iniziative, concerti, feste. Facendo un passo indietro, c’è da ricordare anche il controllo che è stato fatto sabato pomeriggio ai Giardini Speyer, area che si trova a pochi passi dalla stazione ferroviaria e spesso oggetto di dibattito politico (nonché di lamentele di chi vive e lavora vicino all’area verde). Sono state diciannove le persone controllate, tutte straniere e in regola con il permesso di soggiorno. Sono stati due cittadini i di origine senegalese sorpresi insieme in via Carducci, nonostante fossero colpiti da daspo urbano per il quartiere dell’Isola San Giovanni, con tre cittadini di origine rumena trovati sulle scale del liceo classico ubriachi, e un altro cittadino, sempre rumeno, scoperto mentre chiedeva l’elemosina sotto i portici che si affacciano su via di Roma. Sempre restando all’attività di sabato scorso, la polizia locale ha multato quattro persone di origine rispettivamente rumena e tunisina, marocchina e congolese sorprese a bere alcolici dove non è consentito. La scorsa settimana è entrata in vigore dell’ordinanza che vieta di consumare e vendere bevande alcoliche al di fuori dei locali presenti.