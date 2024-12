’Tennis Bianco & Legno’. Il torneo 2025 si terrà in tutti i circoli cervesi

Rappresentanti istituzionali e gli organizzatori di ’Tennis Bianco & Legno’ si sono trovati con i rappresentati di tutti

i Circoli tennis di Cervia con i campi in terra rossa. Con l’amministrazione comunale è stato siglato un accordo di collaborazione continuativa

per le prossime iniziative ed edizioni che ’Tennis Bianco & Legno’ organizzerà a Cervia, in

particolare con l’obiettivo di allargare a tutta la comunità del tennis cervese il progetto. Il torneo si gioca rigorosamente in completo bianco con le vecchie racchette di legno e in terra rossa. L’evento programmato per il 2025 si svolgerà dal 21 al 24 agosto contemporaneamnete in

tutti i circoli. I fondi saranno destinati a iniziative benefiche.