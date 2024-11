Tennis club Faenza I talenti impegnati ai Campionati regionali

È iniziata la prima fase a gironi dei Campionati regionali a squadre giovanili. Parliamo dei trofei Bellenghi, Micheli e Biagi, che vedono complessivamente impegnate cinque formazioni del Tennis Club Faenza. Nel trofeo Bellenghi, riservato alla categoria under 14 maschile, le squadre iscritte sono due: “Bellenghi A” formata da Ian Catallo, Diego Tarlazzi, Manuel Montefiori e Marco Menichetti; “Bellenghi B” composta da Thomas Mazzanti, Giambattista Merlini, Matteo Geri e Gianmaria Marchi. Per quanto riguarda il trofeo Micheli, riservato alla categoria under 12 maschile, la formazione del Tennis Club Faenza è composta da Tommaso Pilati, Tommaso Monti, Federico Montuschi e Manuel Celli. Infine, nel trofeo Biagi, riservato alla categoria under 14 femminile, le squadre del circolo Manfredo sono due: “Biagi A”, già qualificata alla fase finale, formata da Emma Lanzoni, Angie Bentini e Ludovica Altini; “Biagi B” (foto) con Caterina Cova, Lucrezia Vanni, Sofia Muccinelli e Miriam Samorì. La prima fase a gironi si concluderà il 17 novembre, dopodiché scatteranno i tabelloni ad eliminazione diretta fino a decretare i campioni regionali.