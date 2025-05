Tennis, tutti in campo con completi d’epoca

Cervia città del tennis con il torneo ’Bianco&Legno’ dal 20 al 24 agosto. Torna per il secondo anno, dopo il successo della prima edizione, il torneo dove sono due gli elementi a farla da padrone: il completo bianco e la racchetta di legno. Un evento che, tra l’altro, è riuscito a riunire i circoli della località cervese: circolo tennis Milano Marittima, Polisportiva 2000, Tennis Mare Pineta, Ten Sport Pinarella e circolo tennis Lungomare. ’Bianco&Legno’ nasce dall’idea di un gruppo di vecchi amici di ritrovarsi almeno una volta all’anno e giocare a tennis come quando si era ragazzini, in tenuta completamente bianca e con le racchette di legno, sui campi in terra rossa, divertendosi come allora. Con questo evento si vuole riaffermare quel legame privilegiato che Cervia ha sempre avuto con il tennis, promuovendolo nel suo insieme, già ricco di eventi di qualità, dove ’Bianco&Legno’ rappresenta la manifestazione mancante, originale e particolare che lega il tennis alla solidarietà e all’amicizia. "Con i suoi 100 campi da tennis si può definire Cervia ’capitale del tennis’", così scriveva Marino Bartoletti in un articolo del Guerin Sportivo negli anni 79/80", spiegano gli organizzatori. Grazie alla collaborazione e all’adesione al progetto di tutti i circoli del territorio è possibile rendere questo evento una sorta di torneo diffuso che permette di coinvolgere contemporaneamente circa 250 partecipanti. "Si invitano tutti gli iscritti al torneo dei vari circoli, alla presentazione dell’evento il 20 agosto alle 18 presso i Magazzini del sale per le informazioni definitive sul torneo e presenziare alla foto sotto la torre San Michele per la grande foto dei record alla quale gli organizzatori ambiscono. Due le regole: essere vestiti da tennis in completo bianco ed essere dotati di racchetta di legno". Confermata anche per il 2025 la collaborazione con ‘Cervia la spiaggia ama il libro’ che organizzerà due appuntamenti legati al tennis.

i.b.