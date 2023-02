Tenore morto, una borsa di studio

Aveva scelto di restare a Ravenna Oleh Yarovyi, il tenore ucraino morto durante le prove del concerto che avrebbe dovuto tenere martedì sera al cineteatro Pellico di Sarsina. E ora Ravenna aiuterà la sua famiglia.

Yarovyi, 46 anni, era arrivato in città lo scorso aprile grazie all’iniziativa umanitaria di Ravenna Solidale, che aveva portato qui i musicisti del Teatro dell’Opera di Kiev. In seguito molti sono tornati in Ucraina, ma non Yarovyi, che viveva tuttora nell’ex Casa del Clero assieme alla moglie Nataliia Krasovska, soprano, e al figlio. Ora Ravenna Solidale, che si è già attivata per pagare le spese del funerale, ha deciso di sostenere il figlio con una borsa di studio: "È una cosa di cui abbiamo parlato e su cui siamo tutti d’accordo" dicono Daniele Perini, Giovanni Morgese e Chiara Francesconi, che hanno portato avanti e sostenuto il progetto di Ravenna solidale fin dal principio. Anche il coro Calamosca, di cui faceva parte Yarovyi, e il coro la Gioia, di cui fa parte la moglie, si sono detti disponibili a dare una mano per la borsa di studio del figlio. "Oleh Yarovyi era uno dei pochi a essere rimasto a Ravenna dopo l’annuncio di Zelensky per riaprire il teatro dell’Opera di Kiev – ricorda Daniele Perini –. Comprensibilmente tanti, dopo quelle parole, sono tornati in Ucraina. Ma Oleh si trovava bene qui a Ravenna. Come Dante era un esule e scappava da un conflitto, e come lui era un portatore di cultura".

A Ravenna Oleh Yarovyi si stava costruendo una nuova vita. "Era arrivato per primo, la moglie e il figlio l’hanno raggiunto dopo – racconta Volodymyr Gorobiovskyi, ucraino che vive da tempo a Ravenna e che in questi mesi ha aiutato i profughi anche come traduttore –. Proprio per il figlio aveva scelto di restare: abitavano a Kiev, una delle zone più pericolose, sempre sotto la minaccia delle bombe. Avevo visto Oleh due giorni fa, gli avevo portato le schede da compilare per partecipare a un evento con Ravenna festival. L’avevo visto in forma, pieno di voglia di lavorare: è stato tutto totalmente inaspettato. Era una persona molto solare. Aveva trovato lavoro in un circolo tennis di Ravenna, stava anche pensando di stabilirsi e cercare casa".

A spezzare tutto in un attimo un malore: chi era a Sarsina ricorda che ha dato un bacio alla moglie, anche lei lì per le prove, ha cantato e poi è caduto a terra. I soccorsi non sono riusciti a salvarlo.

I funerali si terranno oggi alle 15.30 con una messa nella chiesa della camera mortuaria. In seguito il corpo sarà cremato.

Ieri la moglie ha ringraziato su Facebook tutti coloro che le sono vicini in questo momento: "Grazie a tutti per le condoglianze, il sostegno e l’aiuto. È impossibile esprimere a parole quello che sto vivendo ora, ma devo trovare la forza e le risorse per sostenere mio figlio: Oleh ha sognato molto il suo futuro felice".

