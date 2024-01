Tenta di lanciare la fidanzata dalla finestra

Ravenna, 17 gennaio 2024 – Dopo l’ennesima lite ha tentato di buttare la fidanzata giù dalla finestra di casa, ma è stato fermato dall’intervento del proprio padre. Quando la giovane è scesa nel cortile, lui ha ricominciato a percuoterla, gettandola a terra e calpestandole il volto. Per questo, oltre ai reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni, risponde anche di tentato omicidio, nonché di estorsione ai danni del padre cui aveva chiesto del denaro sotto la minaccia di bruciargli la casa.

Jacopo R., 24 anni, è stato arrestato a dicembre dai carabinieri, ma la circostanza emerge ora a seguito dell’interrogatorio, in cui l’indagato – difeso dall’avvocato Giacomo Scudellari – ha fatto parziali ammissioni, dicendo di volere curare in clinica la propria tossicodipendenza.

In precedenza il Gip, Janos Barlotti, aveva rigettato la richiesta della Procura della misura cautelare in carcere, ritenendo sufficienti – per scongiurare la reiterazione dei reati – il divieto di avvicinare la donna e l’obbligo di dimora in provincia di Ravenna, con permanenza a casa nelle ore notturne.

I due avevano avviato una relazione nel 2018 e nel 2019 furono arrestati per una coltivazione di marijuana. Dopo quell’episodio la coppia si era trasferita in Spagna e qui, nel corso di una lite, innescata da motivi di gelosia per un tradimento da parte di lui, l’uomo aveva sferrato una testata alla compagna, rompendole il naso.

Fu a quel punto che la vittima decise di interrompere la relazione, cessando al contempo l’assunzione di stupefacenti. Ricontattata a settembre del 2023, la stessa si era fatta convincere a riallacciare i rapporti ed andare a convivere nella zona di Brisighella, a casa del padre di lui.

Ma da subito quella rinnovata relazione non era partita col piede giusto. Anzitutto, la ragazza aveva notato che il compagno fumava eroina e le crisi d’astinenza provocavano in lui reazioni rabbiose, nei suoi confronti ma anche verso il proprio padre, cui chiedeva continuamente del denaro. La coppia usciva di casa unicamente per recarsi a Bologna, dove il 24enne acquistava lo stupefacente. Mentre lui ha trovato un lavoro a dicembre, lei si manteneva attraverso la piattaforma OnlyFans, un sito web che permette agli utenti di caricare e vendere contenuti esclusivi, come foto, video e chat dal vivo, ai loro abbonati.

La situazione è precipitata una sera di dicembre, quando la semplice comunicazione della ragazza, che nel giorno del compleanno avrebbe pranzato con la sorella, ha mandato il compagno su tutte le furie.

Lui aveva iniziato a insultarla e minacciarla, intimandole di non dire nulla al padre di lui "altrimenti mi avrebbe tagliato la gola – mi ha detto – e ci avrebbe sputato dentro". Dopo avere reiterato le offese durante la notte, all’indomani ha prima gettato dalla finestra al primo piano i vestiti della ragazza, e quando lei si è ribellata e ha cercato di fermarlo, secondo l’accusa lui avrebbe cercato di lanciare di sotto anche lei. L’intervento del genitore, allarmato dalle grida, ha impedito la tragedia. La lite è poi continuata fuori casa, con un addetto alla nettezza urbana testimone del pestaggio: "Il ragazzo era molto aggressivo e non volevo mettermi in mezzo".

Al padre aveva invece intimato la consegna di cento euro, più altri 50 per una ricarica telefonica, sotto la minaccia di dare fuoco alla casa. La giovane si è poi recata al pronto soccorso, uscendo con una prognosi di 30 giorni.