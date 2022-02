A Bagnacavallo un 47enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato per il reato di tentata truffa, avendo cercato di mettere a segno, questa l’accusa, la ’truffa dello specchietto’. Il fatto è avvenuto lunedì scorso, nel pomeriggio quando gli agenti della Volante del Commissariato di Lugo, transitando nel territorio bagnacavallese, notavano due auto ferme sul ciglio della strada e tre persone fuori dalle...

A Bagnacavallo un 47enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato per il reato di tentata truffa, avendo cercato di mettere a segno, questa l’accusa, la ’truffa dello specchietto’. Il fatto è avvenuto lunedì scorso, nel pomeriggio quando gli agenti della Volante del Commissariato di Lugo, transitando nel territorio bagnacavallese, notavano due auto ferme sul ciglio della strada e tre persone fuori dalle vetture. Da un primo controllo emergeva che una delle auto, una ‘Mercedes’ era stata utilizzata in passato numerose volte per commettere appunto la ’truffa dello specchietto’.

A quel punto i poliziotti, intuendo che poteva trattarsi di un’ennesima truffa, hanno chiesto alla conducente dell’altra auto cosa fosse accaduto. La donna ha raccontato che, mentre stava viaggiando, ha udito un forte colpo alla portiera che la induceva a fermarsi. A quel punto si era avvicinato il conducente della ‘Mercedes’ che le aveva contestato la rottura dello specchietto della sua vettura. L’uomo cercava di convincere la controparte ad accordarsi per farsi consegnare subito in contanti una somma di denaro, adducendo che sarebbe stato più conveniente rispetto all’aumento del premio assicurativo determinato dall’eventuale ricorso alle procedure ordinarie per la rilevazione degli incidenti stradali. Ma la truffa veniva interrotta grazie all’intuito e al tempestivo intervento degli operatori della Volante i quali, peraltro, trovavano sotto la Mercedes un involucro contenente alcuni sassi, probabilmente lanciati contro la portiera dell’auto della donna allo scopo di indurla a fermarsi.

La successiva perquisizione permetteva di rinvenire nella ’Mercedes’ altri involucri identici, e la vettura veniva quindi sottoposta a sequestro. Il conducente dell’auto, conosciuto alle forze dell’ordine per diverse ’truffe degli specchietti’ perpetrate negli ultimi tre anni, veniva quindi arrestato per tentata truffa. Nei confronti dell’uomo, il Questore di Ravenna Giusi Stellino ha emesso il foglio di via obbligatorio dal Comune di Bagnacavallo, con divieto di farvi ritorno per tre anni.