Tenta di rivendere un veicolo acquistato con una truffa

C’era un uomo originario della Romania all’interno dell’autoveicolo, segnalato come ‘oggetto di truffa’, che gli operatori del Commissariato di Polizia di Lugo hanno rintracciato ieri pomeriggio nella frazione lughese di Voltana. Sul posto gli agenti hanno appurato come l’uomo risultasse essere stato denunciato, insieme a due complici, dopo la querela sporta dalla ex proprietaria del mezzo, la quale aveva dichiarato di essere stata truffata.

Durante le pratiche per il passaggio di proprietà, prima della firma per il perfezionamento dell’accordo di vendita, era stato consegnato in contante solo una parte dell’importo totale, assicurando che nelle ore successive sarebbe pervenuto un bonifico per la somma restante. La venditrice, in buona fede, aveva accettato le due ricevute di bonifico, risultate poi non autentiche. La donna ha tentato invano di ricontattare l’acquirente e qualche giorno dopo, notando un annuncio di vendita del proprio veicolo sulla pagina di un noto social, ha denunciato il fatto.

A quel punto il personale del Commissariato di Polizia di Lugo ha sottoposto il mezzo a sequestro preventivo d’urgenza, impedendo che i presunti truffatori potessero procedere alla compravendita.

lu.sca.