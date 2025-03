Tenta estorsione alla madre. Arrestato turista 48enne

Un 48enne di Ferrara in villeggiatura in un albergo del litorale cervese, su disposizione del pm Raffaele Belvederi è stato arrestato domenica pomeriggio con l’accusa di tentata estorsione nei confronti della madre ultrasettantenne. Ed è stato accompagnato in carcere a Ravenna in attesa di comparire davanti al giudice per l’udienza di convalida.

L’intervento dei carabinieri della locale Compagnia è scattato quando, all’interno di un locale di Cervia, alcuni testimoni hanno notato l’uomo malmenare la madre. Quando i militari del Radiomobile hanno raggiunto la signora, questa ha in buona sostanza spiegato che il figlio da diversi anni è tossicodipendente e che lui pretendeva cento euro per potere andare a comperare lo stupefacente.

La donna invece voleva che l’uomo rientrasse nella comunità terapeutica che lo aveva seguito negli ultimi tempi: al netto rifiuto della donna di consegnare il danaro, il figlio è andato in escandescenze minacciandola e colpendola tanto da lasciarle segni ancora evidenti all’arrivo della pattuglia dell’Arma.

Il 48enne ha continuato a inveire anche davanti agli operatori acuendo di conseguenza la paura della signora. Alle reiterate minacce di lui, i militari non hanno potuto fare altro che accompagnare l’uomo in caserma per ulteriori verifiche sul suo conto e per l’arresto in flagranza.

La madre da parte sua ha confermato tutte le circostanze; il figlio è ora difeso dall’avvocato Erika De Luca; il fascicolo, alla luce del reato contestato, andrà avanti d’ufficio anche qualora dovesse venire a mancare la formale denuncia.