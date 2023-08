Tenta un gesto estremo, salvato dai vigili

Entra contromano sulla circonvallazione, in stato confusionale mentre stava tentando di togliersi la vita con i gas di scarico. Grazie a un intervento in extremis degli agenti di una pattuglia della Polizia locale dell’Unione faentina il pericolo è stato sventato e l’uomo, un faentino di circa 50 anni, è stato salvato. Giovedì sera, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, gli agenti di una pattuglia della polizia locale, verso le 22.30, hanno notato un’automobile che procedeva contromano sulla circonvallazione. Fermato il mezzo, hanno visto che al volante c’era un uomo in forte stato confusionale. Gli agenti hanno anche notato che dalla marmitta partiva un tubo in gomma che raggiungeva l’abitacolo attraverso una fessura in uno dei finestrini, sigillato per la restante parte con del nastro adesivo così da scaricare i fumi all’interno dell’abitacolo. Intuite le intenzioni dell’uomo gli agenti hanno immediatamente aperto le portiere e portato all’esterno del mezzo l’uomo che aveva già inalato grosse dosi di gas di scarico, salvandogli la vita. Avvertita la centrale del 118, sul posto è poi stata fatta arrivare un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale di Faenza.