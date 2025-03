Tentano di far saltare il bancomat, il colpo fallisce

Stavano per fare saltare il bancomat, ma a differenza del colpo messo a segno venerdì a Bagnacavallo questa volta ai malviventi è andata decisamente male. E’ successo tutto nella notte tra sabato e domenica. Erano circa le 4 di mattina quando in via Caroli, nel bancomat esterno alla filiale del Credit Agricole di Reda, frazione di Faenza, due persone a volto coperto hanno iniziato ad armeggiare sulla bocchetta dell’erogatore automatico di denaro. Provvidenziale però è stato l’intervento di un equipaggio di Carabinieri della compagnia di Faenza che dopo aver ricevuto l’allarme si è immediatamente precipitato sul posto. Poco prima dell’arrivo della ‘gazzella’ i malfattori, vistisi scoperti, si sono dileguati facendo perdere le proprie tracce.

E’ stato quindi proprio l’intervento dei militari dell’Arma ad evitare che il colpo andasse a buon fine. I ladri infatti, come già accaduto altre volte, anche molto recentemente nel territorio lughese erano intenti a forzare la bocchetta dell’erogatore e con tutta probabilità l’intento finale consisteva nell’introdurre all’interno della bocchetta la cosiddetta ‘marmotta’ un manufatto metallico riempito di polvere pirica e provvisto di miccia la cui deflagrazione avrebbe certamente causato danni molto ingenti e soprattutto avrebbe consentito ai malviventi l’accesso alla cassetta contenente il denaro. Una tecnica nota attraverso la quale non più tardi di venerdì, sempre in una filiale del Credit Agricole ma a Lugo in via del Piratello, angolo via Keplero, una banda aveva prima oscurato le telecamere di videosorveglianza con vernice spray, quindi aveva utilizzato la tecnica della marmotta facendo esplodere il bancomat, con danni collaterali ingenti anche agli uffici della filiale, e si era appropriata indebitamente di una cifra che secondo le prime stime ammontava a circa 90mila euro.

Il colpo è avvenuto insolitamente alle 22,30 di sera. Ancora a inizio mese, a Bagnacavallo, era stato preso di mira il bancomat della filiale Bper di via De Gasperi con lo stesso modus operandi: tre persone a volto coperto, vernice spray sulle telecamere, esplosione del bancomat e fuga col bottino che in quel caso ammontava a circa 20mila euro. Ieri a Reda il bancomat era in corso di ripristino. Sulle incursioni notturne stanno ora indagando i Carabinieri.