Tentano di truffare un anziano. E invece finiscono denunciati

Tentano di truffare un anziano, non ci riescono e vengono identificati dai carabinieri e denunciati. È un episodio a lieto fine tra tanti casi di persone raggirate quello avvenuto ad Alfonsine, dove un 78enne stava per cadere nella trappola del ’finto carabiniere’.

Le indagini dell’Arma sono state avviate lo scorso giugno, a seguito della denuncia di un anziano per un patito tentativo di truffa messo in atto con una tecnica definita ’spoofing’, ovvero utilizzando mezzi informatici per fingersi qualcun altro rispetto a chi si è realmente. In questo caso gli autori hanno telefonato al 78enne dicendo inizialmente di essere dipendenti di una nota società di credito e comunicandogli che era in atto una frode sul proprio conto corrente e che per questo a breve lo avrebbero chiamato i carabinieri della stazione di via Alberoni a Ravenna per dargli consigli su come evitarla. E così uno dei due truffatori ha contattato l’anziano: la chiamata veniva da un numero che sul display appariva essere proprio quello della caserma in questione. Non era vero, ovviamente: si trattava di un raggiro informatico. Il malvivente dall’altra parte si è finto un carabiniere e ha ottenuto la fiducia dell’anziano che, in preda all’agitazione, ascoltava attentamente i consigli che gli venivano forniti, in un primo momento a voce e poi tramite sms. Il pensionato veniva invitato a recarsi velocemente alla propria banca per effettuare due bonifici, del valore complessivo di 28mila euro, su coordinate bancarie fornite dal malfattore. Il 78enne è quindi andato in banca per fare ciò che gli era stato detto ma nel frattempo suo figlio, passato a casa dai genitori, veniva informato dalla madre dell’accaduto e, insospettito dalla vicenda, raggiungeva il padre all’isituto di credito: qui, intuito che si trattava di una truffa, è riuscito a bloccare i due bonifici, evitando un grave danno economico.

A quel punto è stata fatta denuncia e le indagini dei carabinieri della stazione di Alfonsine ha permesso di risalire ai due presunti responsabili, entrambi di origini campane: si tratta di un 33enne e di un 49enne, che sono stati denunciati.

I carabinieri rinnovano l’invito alla cittadinanza a prestare massima attenzione a simili tentativi di truffa, ricordando che le forze dell’ordine non richiedono mai telefonicamente trasferimenti di denaro, né dati bancari. I cittadini che hanno dubbi su operazioni economiche sospette a contattare immediatamente le forze dell’ordine, nonché a consultarsi con persone esperte o con i propri riferimenti negli istituti di credito.