Tentano di uscire senza pagare usando il passeggino come ariete

Sono entrati all’Esp assieme alla bimba piccola. E hanno provato a oltrepassare le casse senza pagare la merce per poi reagire alla sicurezza interna usando pure il passeggino un po’ come ariete. Questa l’accusa che venerdì a cavallo del mezzogiorno è costata l’arresto a una coppia di giovani per tentata rapina impropria in concorso.

Secondo quanto ricostruito dall’accusa, i due sono stati notati aggirarsi tra gli scaffali con fare sospettato sia dalla vigilanza interna che da una responsabile. Da qui la ragione di tenere d’occhio i loro movimenti. A un certo punto la vigilanza ha notato che i due stavano infilando merce in una busta nel passeggino: tra cosmetici e testine di spazzolini elettrici, oltre 1,600 euro di roba. E alla fine hanno optato per uscire dal varco dedicato alla clientela che non ha acquistato merce. A quel punto sono stati allora affrontati: la loro reazione è stata veemente; la giovane avrebbe pure spinto il passeggino contro una responsabile interna presumibilmente con l’intento di farsi largo.

Poco dopo i carabinieri del Radiomobile hanno rintracciato i due sospettati all’esterno dell’Esp: la coppia ha subito mostrato la merce sottratta, tutta restituita al legittimo proprietario. Ieri mattina in tribunale il giudice ha convalidato entrambi gli arresti decidendo di applicare al ragazzo l’obbligo di dimora nel suo comune di residenza e quello di firma in caserma tutti i giorni oltre al divieto di uscire di casa dalle 20 alle 7. La ragazza è invece tornata completamente libera in attesa del processo.