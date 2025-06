Tentano furto in villa a Milano Marittima

Nella tarda serata di venerdì due giovani, un 23enne e un 19enne, entrambi di nazionalità tunisina, senza fissa dimora, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Cervia-Milano Marittima con l’accusa di tentato furto in abitazione aggravato. Secondo quanto ricostruito dai militari, i due si sarebbero introdotti all’interno di una villa di Milano Marittima dopo aver scavalcato il cancello e attraversato il giardino. Una volta giunti davanti a una finestra al pian terreno, l’hanno forzata riuscendo ad entrare.

La loro incursione, però, non è passata inosservata: alcuni vicini, insospettiti dai rumori e poi testimoni oculari dell’effrazione, hanno immediatamente allertato il 112. Sul posto sono intervenute in pochi minuti le pattuglie dei carabinieri della locale stazione. I due giovani hanno tentato di allontanarsi all’arrivo delle forze dell’ordine, ma sono stati subito bloccati e condotti in caserma. Il 19enne risulta avere precedenti per reati analoghi commessi quando era ancora minorenne, mentre entrambi non sono in regola con le norme sul soggiorno in Italia. Nella mattinata di sabato, i due sono comparsi davanti al giudice Natalia Finzi per l’udienza di convalida e il processo per direttissima. Difesi rispettivamente dagli avvocati Giorgio Vantaggiato e Guido Maffuccini, hanno optato per il patteggiamento. Entrambi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, ma ai militari hanno dichiarato di essere entrati non per rubare, ma per dormire. Il reato di tentato furto aggravato, commesso con effrazione, prevede una pena fino a cinque anni di reclusione. Tuttavia, l’accordo tra accusa e difesa ha portato a una condanna a un anno, un mese e dieci giorni, con pena sospesa, oltre a una multa di 1.200 euro ciascuno. La Procura non ha richiesto misure cautelari. Al termine dell’udienza, entrambi sono stati rimessi in libertà.

l. p.