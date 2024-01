Tentano l’assalto al bancomat. L’allarme mette in fuga i ladri

Nella notte tra venerdì e sabato non è andato a segno un tentativo di assalto ai danni dello sportello bancomat della filiale di via Travaglini della Cassa di Ravenna. Ad entrare in azione, secondo le prime indagini della polizia che ha già acquisito i filmati delle telecamere, sarebbero stati due malviventi con i volti travisati.

La coppia ha tentato di scassinare lo sportello, per impadronirsi del denaro, ma il sistema d’emergenza li ha messi fuori gioco, costringendoli alla fuga, dopo che la sirena dell’allarme ha cominciato a suonare verso le 4.

All’arrivo delle volanti della polizia, i due ladri si erano già dati alla fuga. Ieri mattina, sul posto, sono intervenute anche Polizia scientifica, per i rilievi di competenza, nella speranza che gli autori abbiano lasciato impronte, e Squadra mobile. A filmare l’azione dei due non è stato il sistema di videosorveglianza della banca, che i malviventi avevano preventivamente manomesso, ma le altre telecamere installate nella zona. Ed ora si cercano i responsabili, fuggiti a mani vuote.