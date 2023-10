Tentata estorsione al nonno: arrestato 15enne

Il sospetto è che sia stato spinto da quella condizione di esasperazione e violenza che solo l’abuso di stupefacenti è capace di indurre. Di fatto ha continuato a inveire e ad aggredire il nonno anche davanti ai carabinieri: e così è stato arrestato in flagranza di reato sia per tentata estorsione che per maltrattamenti in famiglia.

Protagonista di quanto verificatosi nel primo pomeriggio di venerdì scorso in un’abitazione del comprensorio di Bagnacavallo, è uno studente 15enne poi accompagnato dai militari alla struttura bolognese del Pratello - un centro per minori - a disposizione della magistratura competente.

Una situazione, quella del 15enne ora difeso dall’avvocato Simona Sarazani del Foro di Forlì-Cesena, già nota alle forze dell’ordine per via di pregressi problemi via via maturati tra le mura domestiche a una prima analisi legati agli stupefacenti. Ovvero, come accade spesso in questi casi, il ragazzo avrebbe a più riprese reclamato il danaro che riteneva necessario usando modi bruschi, talvolta minacce anche di morte o anche mostrando preoccupanti reazioni fisiche.

Ed è, secondo l’accusa, quando accaduto l’altro giorno subito dopo le 14. Ad avvisare la centrale operativa dell’Arma, è stato il nonno evidentemente non solo preoccupato per la propria incolumità ma ormai esasperato per quelle continue richieste. Sul posto sono subito giunti sia i carabinieri del Norm della Compagnia di Lugo che i colleghi della Stazione di Villanova di Bagnacavallo. Una escalation, quella presumibilmente manifestata dal giovane, che - secondo le verifiche degli inquirenti - si è acuita negli ultimi due mesi. Al centro, sempre la richiesta di danaro: un obiettivo diventato così imperante per lui che non ha esitato nemmeno davanti alle divise a scaraventare un badile contro il nonno venendo subito bloccato.

Sembra che il 15enne finora non abbia negato l’accaduto, confermando anzi quanto delineato a suo carico: a ulteriore riscontro di quanto l’abuso di stupefacenti (qualora fosse confermato anche in questo caso) sia deleterio per la volontà in particolare dei più giovani.

Del resto secondo una comunicazione del garante per l’infanzia e l’adolescenza, sono sempre più numerosi i giovanissimi che fanno uso di sostanze stupefacenti e alcoliche: come testimoniato dalla comunità scientifica, l’inizio è precoce ed è in forte aumento l’utilizzo in fasce di età sempre più giovani. Secondo dati ministeriali, la cannabis rimane la sostanza illegale più utilizzata nella vita dagli studenti tra i 15 e i 19 anni, seguita, nell’ordine, dalle nuove sostanze psicoattive, spice, cocaina, stimolanti, allucinogeni ed eroina. Oltre il 34% degli studenti ha riferito di avere utilizzato almeno una sostanza psicoattiva illegale nel corso della propria vita, mentre il 26% ha riferito di averlo fatto nel corso dell’ultimo anno.