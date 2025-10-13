Tentata rapina all’Ovs. Spruzza spray urticante. Arrestato dalla polizia

Nel tardo pomeriggio di sabato è entrato nel negozio di abbigliamento Ovs di via di Roma, in pieno centro a Ravenna, apparentemente per acquistare dei vestiti. In realtà il suo intento, come riferito da due commesse e da un addetto alla sicurezza del punto vendita, era quello di rubare. E, una volta scoperto, ha utilizzato lo spray al peperoncino contro i tre, per guadagnarsi la fuga. Sul posto però si sono precipitati gli agenti delle Volanti della questura di Ravenna che hanno arrestato per tentata rapina aggravata il ventiseienne Mohamed Marahi, originario del Marocco, regolare ma senza fissa dimora in Italia.

Erano da poco passate le 18 di sabato quando il giovane straniero è entrato all’Ovs di via di Roma, nel cuore della città. Inizialmente le commesse non hanno fatto caso alla presenza di quel ragazzo, poi però si sono accorte che stava cercando di rubare un capo di abbigliamento. Così hanno immediatamente allertato l’addetto alla sicurezza presente in quel momento nel punto vendita. Il giovane straniero, vistosi scoperto, ha tirato fuori dalla tasca lo spray al peperoncino e lo ha sparato contro le due commesse e pure contro l’addetto alla sicurezza del negozio che, per fortuna, non hanno riportato gravi conseguenze.

Dal punto vendita però, intorno alle 18.15, è partita una telefonata alla sala operativa della Questura di Ravenna per segnalare il tentativo di rapina in corso. Da lì l’allerta alle Volanti, due delle quali si sono precipitate sul posto. Nel frattempo il ventiseienne era riuscito a fuggire ma gli agenti, grazie alle precise descrizioni fornite dai testimoni, sono riusciti a individuarlo e bloccarlo pochi istanti dopo in una strada adiacente all’Ovs.

Condotto in questura, il ventiseienne è stato sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici e identificato. Dalle verifiche è emerso che Mohamed Marahi era già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato dunque portato nella casa circondariale di Ravenna, in attesa dell’udienza di convalida.