Tentata rapina dall’ottico: "Si sentiva chiamare aiuto"

Cerca di rubare due montature di occhiali, ma viene scoperto e arrestato. È accaduto ieri mattina all’interno del negozio ottica Dragoni, sotto i portici di via Corrado Ricci, all’angolo con piazza Caduti, in pieno centro. Un uomo, sulla cinquantina, è entrato, ha gironzolato un po’ all’interno del negozio poi ha tentato di uscire con due montature, ma la commessa lo ha visto e ha cercato di fermarlo. L’uomo però non voleva saperne e ha cercato di divincolarsi in tutti i modi, mentre la ragazza iniziava a urlare per chiedere aiuto, riuscendo ad attirare l’attenzione del titolare dell’edicola di fronte al negozio.

"Si sentiva chiamare aiuto – racconta un passante, anche lui attirato dalle urla provenienti dall’interno dell’ottica di via Corrado Ricci – e abbiamo visto dentro la ragazza che cercava di fermare l’uomo e lui che continuava a strattonarla. Il titolare dell’edicola stava sistemando i giornali all’esterno ed è subito corso dentro. Ha cercato di aiutare la ragazza, di allontanare il ladro che a un certo punto è caduto per terra". Alcuni passanti (a quell’ora via Corrado Ricci è molto frequentata, ndr) hanno assistito a tutta la scena, e qualcuno ha cominciato a urlare che erano stati chiamati i carabinieri che sono arrivati dopo pochi minuti e hanno arrestato l’uomo per tentata rapina.

"Quell’uomo – racconta una signora che lavora in una delle attività di via Corrado Ricci – era già venuto prima ancora che il negozio aprisse, verso le nove. Poi ha capito che prima delle 9.30 non sarebbe arrivato nessuno, così è andato via ed è tornato dopo una mezz’oretta. Non sembrava molto in sé, anzi dava proprio l’idea di essere ubriaco".