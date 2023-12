Tentata spaccata. Sfondano vetrina di salone. Fermati due minorenni

"Tutti gli anni per Natale c’è un regalo per qualcuno... l’altra notte lo hanno fatto a noi". L’ha presa con filosofia Mara, titolare di ’Arte & Tecnica Parrucchieri’, salone di via di Roma visitato nella notte tra lunedì e ieri. Questa volta però non dai soliti ignoti: perché i carabinieri del Radiomobile, subito allertati dai vicini, li hanno bloccati in un frullo d’ali, portati in caserma e identificati. Si tratta di tre ragazzini: due minorenni (di 14 e 16 anni) e un neomaggiorenne. E per conoscere la loro sorte, occorrerà in particolare che sia la procura bolognese dei Minori a esprimersi. Posizioni al vaglio insomma.

"E’ più il danno del bottino che avrebbero potuto portare via - ha spiegato Mara -. Del resto non tengo il fondo-cassa, e chi lo tiene più? Certo, ho strumenti anche abbastanza costosi, come alcune paia di forbici da 300 euro". Ma - aggiungiamo noi - non rappresentano certo un bottino goloso per tre giovanissimi.

Il fallito raid è avvenuto "attorno alle 3: a qeull’ora hanno picchiato con una mazzetta contro la porta di ingresso tentando di rompere il vetro". Una sortita naufragata grazie al fatto che il vetro ha resistito il tempo necessario ma soprattutto che "il rumore provocato da quelle botte", ha svegliato i vicini: "Sono venuti fuori loro" anche perché "io non ho né telecamere di sicurezza né allarme". Ma i colpi devono essere stati tanto fragorosi: "Mi hanno detto che sembrava che buttassero giù il portone del palazzo...". In ogni modo, sono stati i residenti a lanciare l’allarme: e le pattuglie dell’Arma, subite sguinzagliatesi per i paraggi, hanno bloccato i sospettati.

"Io sono stata avvisata da un capocantiere verso le 6: e poi sono andata subito a presentare formale denuncia al comando di viale Pertini". Ora "c’è da cambiare la vetrina e la porta: il danno ammonta a diverse migliaia di euro", anche se potrebbe esserci chi sarà chiamato a risarcire. "Per fortuna è la prima volta in 29 anni che mi accade una cosa del genere: la prima e speriamo pure l’ultima...".

Giusto sabato scorso un episodio simile si era verificato al negozio ’Vini & Bevande a domicilio’ di via Nicolodi. In particolare verso le 15.30 un malvivente aveva lanciato una grossa pietra contro la vetrina del negozio, mandandola in frantumi. E, una volta dentro, aveva arraffato il denaro vicino alla cassa.