’Tentativi’, a Faenza l’ultima fatica letteraria di Dario Peruzzo

Alle 17.30 di domani presso l’enoteca ‘Astorre’ in piazza del Popolo a Faenza, Dario Peruzzo presenterà la sua ultima fatica letteraria: ’Tentativi’, per le edizioni Tempo al Libro. Peruzzo è alla sua terza pubblicazione nella quale "si specchia con limpida schiettezza", sottolinea Paolo Parmiani che ha curato la prefazione e che presenterà il libro.

Dario Peruzzo, ventottenne di Granarolo Faentino, da sempre coniuga la poesia e la passione per la scrittura con gli impegni lavorativi, per la recitazione e per tutto quello che contiene arte.