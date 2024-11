’Tentativi di procreazione’. Spettacolo al Socjale

Sabato alle 21, al Teatro Socjale di Piangipane (via Piangipane 153), andrà in scena ’Ab oriri. Tentativi di procreazione’, uno spettacolo di Tonia Garante, con Salvatore Caruso, Emanuele Caruso Garante e Tonia Garante. Lo spettacolo è una breve storia di una lunga ricerca di procreazione.

"La protagonista di questa storia si è rotta – racconta Tonia Garante –, è diventata un grumo di lacrime. Una donna che sente di non servire a niente, come terra infertile, combattuta tra quest’idea interiorizzata e la sua identità di donna che esiste a prescindere dalla maternità. ’Ab oriri’ nasce dall’esigenza personale di raccontare le peripezie vissute affinché una delle mie gravidanze giungesse a termine e vuole essere un dono per tutte quelle coppie che stanno affrontando questi terremoti dell’anima. La condivisione è guarigione. Lo spettacolo è fortemente legato alla riflessione che il dolore sia un fatto sociale, sia per quanto riguarda il sentire il dolore dell’altro e comprenderne le modalità di espressione, sia per quanto concerne la responsabilità del dolore e degli eventi scatenanti. Credo anche che il dolore sia il collante della comunità, attraverso cui una società prende consapevolezza e si evolve come unico corpo. E l’unico linguaggio che mi ha concesso di trasformare questi cocci in bellezza è l’ironia".

Il biglietto intero costa 12 euro, il ridotto 10 (under 26, abbonati a ’La Stagione dei Teatri’, e residenti a Piangipane). Biglietti in vendita su ravennateatro.com, al teatro Rasi il giovedì dalle 16 alle 18 e al teatro Socjale da un’ora prima dello spettacolo. Info: 0544 36239 / 333 7605760 e promozione@ravennateatro.com