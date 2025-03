“Una donna ha cercato di rapire un bimbo”, allarme al mercato

Ravenna, 30 marzo 2025 – È stato un sabato movimentato, quello di ieri, in piazza Sighinolfi, dove un presunto tentativo di rapimento di un bambino ha scatenato preoccupazione tra i presenti al mercato settimanale. L’allarme è stato lanciato da una giovane coppia che ha riferito di aver visto, prima delle 11, una donna vestita di nero, con cappuccio in testa, apparentemente sui sessant’anni e di statura medio-bassa, avvicinarsi a un bambino mentre era con i genitori presso una bancarella. Secondo il loro racconto, la donna avrebbe afferrato la mano del piccolo e lo avrebbe strattonato, ma il bambino è riuscito a divincolarsi, inducendo la sospetta a fuggire.

I testimoni, dopo aver cercato di seguire la donna senza successo, si sono avvicinati ai genitori del bambino, i quali tuttavia non si erano accorti di nulla. Solo mezz’ora più tardi, incrociando una pattuglia di volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, hanno riferito l’accaduto nei minimi dettagli. I volontari, presenti come di consueto al mercato per garantire la sicurezza, hanno ritenuto il racconto credibile, trascrivendolo e trasmettendolo alle autorità competenti.

Dopo la segnalazione al 112 da parte dell’Associazione Nazionale Carabinieri, è stata contattata la Questura, competente in zona nella giornata di ieri. La polizia di Stato ha così ricontattato la testimone principale, che ha fornito un racconto analogo, ribadendo di aver visto la donna cercare di portare via un bambino. Non si esclude che possa trattarsi di una donna rom presente nelle vicinanze, considerata la frequente presenza di roulotte in quella zona. Da qui l’ipotesi che la donna avesse tentato di portare via un bambino appartenente alla sua stessa comunità, e non che si trattasse di un vero e proprio tentativo di rapimento.

Tuttavia, resta da chiarire se la donna descritta dai testimoni abbia davvero tentato un rapimento. Elemento cruciale è il fatto che i genitori del bambino non hanno sporto denuncia, il che potrebbe far pensare a un malinteso. Tuttavia, i testimoni hanno insistito con fermezza sulla loro versione, ripetendola con coerenza ai volontari almeno in un paio di circostanze. Per questo i volontari Anc per tutta la mattinata hanno continuato a perlustrare la zona, alla ricerca di eventuali altri testimoni e per prevenire altri tipi di reati. Non è raro che il mercato sia teatro di furti e borseggi, e solo nella giornata di ieri sono stati segnalati almeno tre portafogli rubati.