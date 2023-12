Tentato furto in abitazione: arrestato

Un 35enne di origine libica - Ahmd Mohamad Abduibrahim alias Abyd Ibrahim di un anno più giovane - è stato arrestato lunedì scorso a Cervia dai carabinieri della locale Stazione con l’accusa di avere provato a rubare in un’abitazione di via Milano. Secondo quanto ricostruito dall’Arma ieri mattina in tribunale a Ravenna davanti al giudice Cristiano Coiro e al viceprocuratore onorario Simona Bandini, tutto è accaduto durante un giro di perlustrazione. Verso le 20 la pattuglia è stata indirizzata dalla centrale operativa in via Milano appunto per un probabile furto in corso. In particolare un residente aveva appena segnalato un uomo scavalcare sospettosamente la recinzione perimetrale. I militari sono subito entrati in azione rilevando che in effetti una porta-finestra dell’abitazione era aperta e che per terra c’erano alcuni cocci di vetro vicino a un sasso. Dentro c’era una luce accesa. Hanno allora deciso di entrare e, una volta giunti in camera da letto, hanno sorpreso il 35enne mentre stava frugando dentro a una valigia opportunamente sistemata sul letto. A quel punto i miliari, sfruttando anche l’effetto sorpresa, lo hanno bloccato e perquisito. In tasca aveva un orologio in acciaio da uomo del quale non ha saputo spiegare la provenienza. Poco dopo è arrivato l’uomo che aveva disponibilità di quell’alloggio il quale ha in effetti riferito che, da un rapido sopralluogo, all’appello mancava solo un orologio del valore di circa 100 euro lasciato in un comodino in camera. Per il 35enne allora, come avvallato dal pm di turno Lucrezia Cirello, alla luce della formale querela è scattato l’arresto in flagranza con l’accusa di tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose (il vetro infranto). Dopo una notte trascorsa in una cella di sicurezza dell’Arma il 35enne difeso dall’avvocato Lara Piva, ieri mattina, dopo la convalida del suo arresto, ha patteggiato 9 mesi di reclusione e 200 euro di multa ed è tornato libero. Risulta essere in Italia senza fissa dimora.