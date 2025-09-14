Tentato furto in macelleria. La polizia arresta 24enne

Nella notte tra venerdì e ieri la polizia ha arrestato un 24enne che, dopo avere tentato di entrare in una macelleria del quartiere Gulli, ha reagito agli agenti intervenuti per bloccarlo. Le Volanti sono arrivate sul posto in seguito a diverse segnalazioni giunte alla sala operativa.

Il 24enne - Hamza Harrousse, nato a Pistoia - è stato colto mentre tentava di accedere al negozio dopo avere rotto un vetro: alla vista delle divise, secondo l’accusa è diventato aggressivo opponendo resistenza. E ha persistito nella medesima condotta anche una volta arrivato in questura per le formalità di rito disposte dal pm di turno Stefano Stargiotti.

Il ragazzo, già gravato da diversi precedenti per reati contro il patrimonio commessi sul territorio ravennate, risultava pure destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale.

Nella tarda mattinata di ieri il 24enne, difeso dall’avvocato Sandro De Marco sostituito dal collega Giorgio Vantaggiato, è comparso in tribunale davanti al giudice Natalia Finzi e al viceprocuratore onorario Adolfo Fabiani. Il suo arresto per tentato furto, danneggiamento, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, è stato convalidato. In quanto alla misura cautelare, il giudice ha deciso per il carcere. Ciò è avvenuto in ragione del fatto che la madre, interpellata circa la possibilità di ospitare il giovane in casa, non ha offerto il suo consenso: a quel punto l’imputato ha pronunciato nei suoi confronti frasi decisamente dure in ragione delle quali quali sono intervenuti gli agenti per allontanarlo dal telefono. A quel punto il giudice è stato perentorio sulla misura cautelare da applicare i attesa del processo fissato per ottobre.

Sono in corso accertamenti su ulteriori furti avvenuti nella stessa zona con le medesime modalità.

Il 24enne era già stato arrestato il 14 agosto scorso con l’accusa di avere rubato il fondo cassa di uno stabilimento balneare di Marina di Ravenna, circa 250 euro. In quel momento non era presente il titolare ma era arrivata l’anziana madre. Poco dopo era arrivato il titolare che aveva allertato la polizia. Gli agenti avevano rintracciato il sospettato a poche centinaia di metri, all’altezza dell’imbarco del traghetto, e lo avevano arrestato. Il giudice, dopo avere convalidato l’arresto, aveva applicato l’obbligo di dimora nel comune di Ravenna e la prescrizione di non allontanarsi da casa tra le 19 e le 7.