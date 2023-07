Tentato omicidio a Faenza Chiesto un altro rinvio a giudizio

C’è un quarto uomo che si appresta a comparire davanti al giudice per l’agguato a Faenza ai danni dell’imprenditore manfredo Salvatore Arena. Dopo l’opposizione proposta a suo tempo dall’avvocato di parte civile Nicola Montefiori, il gip di Bologna Sandro Pecorella, alla luce della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal procuratore aggiunto Francesco Caleca, ha fissato per fine settembre l’udienza preliminare a carico di un 50enne residente a Castel Bolognese e difeso dagli avvocati Lorenzo Valgimigli e Alice Rondinini.

Era la mattina dell’8 luglio 2009 quando in via Caldesi, Arena, all’epoca 45enne, era uscito di casa per gettare via la spazzatura prima di andare al lavoro quando fu affrontato da un sicario a volto coperto il quale gli sparò ben cinque colpi di pistola calibro 7.65: due andarono a segno gambizzandolo prima che riuscisse a fare le scale per rifugiarsi in casa. Ma qualcosa aveva disorientato il killer il quale aveva di fatto mancato il suo obiettivo. Per l’accaduto, i giudici d’appello avevano confermato la condanna a 20 anni di carcere a testa per i tre imputati siciliani: ma di recente la Cassazione ha annullato la condanna nella quasi totalità della sua spina dorsale. E cioè per i capi d’imputazione relativi al tentato omicidio e alle aggravanti dell’uso della pistola e del metodo mafioso. E’ passata in giudicato la sola tentata estorsione.

In quanto al 50enne, parente della designata vittima dell’agguato, secondo l’accusa aveva avuto un ruolo importante negli eventi. In particolare avrebbe partecipato all’organizzazione dell’incontro nel febbraio 2007 a Piano Tavola (Catania) nel corso del quale al fratello dell’imprenditore faentino erano state proferite minacce per indurlo a rinunciare a un appalto a una ditta di Imola. Il 50enne sarebbe stata la persona che materialmente era andata a prelevare il fratello dell’Arena da casa. E che anche durante il percorso in auto sino a Piano Tavola, aveva discusso della necessità che Salvatore Arena abbandonasse l’appalto per non fare innervosire uno dei tre principali imputati.

Nonostante le pressioni ricevute e le minacce registrate dal fratello tramite un piccolo registratore nascosto nei vestiti, Arena non aveva accettato di mollare. Per la Dda di Bologna, l’agguato era stato organizzato proprio a causa di tale ostinata volontà. Ma su questo fronte, si è in attesa del nuovo processo davanti alla corte d’appello bolognese. Nei confronti del quarto uomo intanto la procura ha chiesto che si proceda anche per il tentato omicidio: per cui, in caso di rinvio a giudizio, seguirà una nuova istruttoria mirata a chiarire cosa davvero era avvenuto in quel luglio di 14 anni fa a Faenza.

L’avvocato Montefiori ha già fatto sapere che si costituirà parte civile anche nel procedimento contro il 50enne: "Ci aspetta un difficile lavoro di coordinamento fra i due procedimenti - ha precisato il legale - ma siamo molto soddisfatti di avere impedito l’archiviazione a suo tempo richiesta per il quarto uomo coinvolto in questa gravissima vicenda, anche perché anche le difese dei tre imputati hanno più volte evocato il ruolo del parente del mio assistito, pure nelle arringhe della discussione in Cassazione, rimarcando la particolarità del fatto che il medesimo era rimasto fuori dal processo principale. Il gravissimo fatto che ha visto il signor Arena rimanere seriamente ferito a seguito del tentato omicidio e perdere la propria piccola azienda frutto del duro e onesto lavoro di anni, merita finalmente verità".